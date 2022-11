Luciano Punzo ha conosciuto la modella brasiliana a Pechino Express nel 2020

Al GF Vip arrivano le confessioni piccanti. Uno dei nuovi concorrenti, Luciano Punzo, rivela: “Sono stato con Dayane Mello”. I due si sono conosciuti a Pechino Express nel 2020, il napoletano 38enne, padre di Eva, nata nel 2017, faceva coppia con l’ex GF Gennaro Lillio, la brasiliana 33enne con Ema Kovac, che, incroci strani del destino, al reality si fidanzò col modello ex di Francesca De Andrè.

Uno dei nuovi concorrenti del GF Vip rivela: ''Sono stato con Dayane Mello''. Il racconto

Luciano, ex Mister Italia, ex single di Temptation Island nel 2021, nella Casa si sbottona con Sarah Altobello e gli confessa della breve liaison con la Mello. “Non ho prototipi estetici a dire il vero, ma sono molto difficile. Da ragazzo no, ero più facile, adesso ho dei punti fermi. Ti dico che amo le donne con i sani valori e che portano rispetto come lo porto io. Quelle che apprezzano la semplicità. Ad esempio non mi metterei mai con una donna del mio stesso mondo. Perché questo è un mondo difficile, pieno di tentazioni. C’è gente che farebbe di tutto per arrivare. Però ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro…”, svela.

Punzo aggiunge: “Non so se posso dirlo. Ok, è Dayane Mello. Io l’ho frequentata un po’, è successo dopo Pechino Express. Sono anche stato in Piemonte con lei. Però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito”.

Luciano sottolinea quanto Dayane fosse interessata a lui: “Secondo me era molto presa. Mi piaceva tanto perché era un ciclone, un tornado di pura energia. Amavo proprio il suo modo di vivere e di come mi parlava. Però mi faceva molta paura. Perché mi ripetevo: ‘questa è quella che domani mi fa proprio soffrire come un pazzo’. Però ti dico che mi piaceva tanto anche per questo. Questa sorta di paura in un certo senso era stimolante”.

L’ex tentatore, che non è nuovo ad amori ‘reality’ (in Sardegna all’Is Morus relais, durante Temptation Island, ha conosciuto Manuela Carriero, arrivata in coppia con Stefano Sirena, diventata per un periodo la sua fidanzata) confida la sua verità, ma Dayane sul social lo smentisce e nega: “Ma guarda veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po' di notorietà, caso mai se fosse stato un vero uomo non avrebbe aperto la bocca per parlare, che tristezza”. Arriverà un confronto?