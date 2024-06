Rara uscita di coppia per Miriam Leone e il marito Paolo Carollo, genitori da 5 mesi di Orlando: foto 

I due elegantissimi alla serata mondana McKim Medal Gala a Roma, a Villa Aurelia

Riservati, gelosi della propria privacy, Miriam Leone e il marito Paolo Carollo, genitori da poco più di 5 mesi di Orlando, nato lo scorso 29 dicembre, si regalano una rara uscita di coppia. I due elegantissimi arrivano a braccetto alla serata mondana McKim Medal Gala a Roma, a Villa Aurelia. L’attrice 39enne e il 44enne all’evento culturale annuale dell'American Academy in Rome si lasciano immortalare dalle decine di fotografi appostati.

Miriam con l'abito lungo alla caviglia che le lascia le spalle scoperte sorride. E’ raggiante. Carullo incede con passo sicuro: per lui rigoroso completo blu, camicia bianca e cravatta. I due si sono incontrati per la prima volta a una festa e si sono sposati il 18 settembre del 2021 a Scicli, in Sicilia, poi è arrivato il bebè a rendere ancora più piena e gioiosa la loro vita.

Il manager finanziario, completamente lontano dal mondo dello spettacolo, è pazzo della sua compagna, che, innamorata, ricambia. La Leone, dopo una breve pausa per la maternità, ha subito ripreso a lavorare, ma senza smettere di allattare il suo bimbo.

A proposito della forma post gravidanza Miriam in un post ha scritto: “Come si ritorna in forma dopo la gravidanza ? Per me al momento è più un ritrovare forma, una forma e una forza nuova gradualmente. Pole pole. Piano piano. Lentamente”.

“Nell’esperienza di questi primi mesi di una nuova me, di una nuova famiglia, ho aggiunto tra me e il mondo mille ponti …alle poche ore di sonno ho aggiunto un quantitativo di sorrisi non quantificabili, al contatto con me stessa, che si muove e smuove di continuo (e questo non deve agitare o preoccupare una neo-mamma, perché siamo come argilla non ancora infornata, malleabili e ci stiamo riassestando in questa forma nuova) ho aggiunto il contatto con una vita nuova che mi guarda fiduciosa, ai giorni messi in fila ho aggiunto la Felicità”, ha continuato l’ex Miss Italia.

La Leone ha poi concluso: “Tornerò me mille e mille volte ancora, tornerò in una nuova forma, e sono sempre qui, sempre la stessa…grata per averci provato, felice per tutto questo amore in circolo che ossigena ogni centimetro di me. Questo raggio di sole sul viso mi ricorda che si può essere così, indefiniti e contenti”.