Valentina Nulli Augusti intima a cena con un tentatore dopo la rottura con Tommaso Eletti...

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti sono stati una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. La 39enne e il fidanzato più giovane di 19 anni sono usciti separati dal reality di Canale 5, ma adesso la bionda sembra aver ritrovato il sorriso.

La 39enne è stata paparazzata a Roma a cena con uno dei tentatori del villaggio in Sardegna di Temptation Island. Lui è Manuel Di Bernardo, 25 anni. Sorrisi, abbracci e tantissima complicità nella serata romana dei due. Gli obiettivi dei fotografi li hanno ripresi in una situazione che sembrava molto rilassata, ma di grande intimità tra sguardi e mani che si toccavano, come se non fosse la prima volta...

Mentre Tommaso sembra pronto per entrare nel cast del Grande Fratello Vip, Valentina è intenzionata a voltare decisamente pagina…

Scritto da: La Redazione il 13/8/2021.