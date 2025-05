Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello festeggiano il battesimo della secondogenita Gabriella con un pranzo elegantissimo al mare in Romagna

L'ex pilota è già papà di Giulietta che ha da poco compiuto tre anni

La coppia ha voluto un pranzo con tanti dettagli rosa sul tema dei fiori

Una giornata di festa bellissima sulla spiaggia in Romagna: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno festeggiato il battesimo della secondogenita Gabriella, nata il 4 gennaio di quest'anno. La coppia ha una bimba di tre anni Giulietta e ha organizzato una festa bellissima.

Il battesimo della secondogenita del pilota e della modella

Una giornata speciale per l'ex pilota 46enne, iniziata con la cerimonia in chiesa e proseguita in una location da favola con vista mare, un ristorante di pesce in Romagna, come mostrano le stories condivise su Instagram dalla compagna modella 31enne. La primogenita Giulietta era vestita in bianco e dettagli beige, a riprendere l'outfit di mamma Francesca e papà Valentino. Anche la piccola Gabriella era elegantissima con un outfit delicato e prezioso.

Il pilota e la modella hanno 2 figlie

Una giornata stupenda in Romagna

La coppia si è affidata ad una nota organizzatrice di eventi e gli addobbi floreali sono stati scelti sulle tonalità del bianco e del rosa, tra candele e fiori delicati. Rosa anche nelle porcellane dei piatti e nei calici. Dalla tavola ai segnaposto alle bomboniere, ogni dettaglio è stato scelto con cura. Una festa elegante con amici e parenti per celebrare la gioia e l'amore di questa bellissima famiglia.