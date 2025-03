''Non parlo con mia madre da settembre'': perché Valeria Marini e Gianna Orrù hanno interrotto i rapporti e la showgirl sta soffrendo

L’87enne, vittima di una grave truffa, si è allontanata dall’adorata figlia 57enne

Valeria Marini lo rivela per la prima volta. La 57enne, nel cast di “Ne vedrete delle belle”, il nuovo show di Carlo Conti in onda il sabato sera su Rai1, a Vanity Fair svela: “Non parlo con mia madre da settembre”. Spiega il perché Gianna Orrù ha interrotto i rapporti con lei: la showgirl sta soffrendo per la lontananza dell’87enne.

“Non sto vivendo un momento facile: non molto tempo fa ho pensato di lasciare tutto perché, dopo che mia madre è stata truffata, si è creata una grandissima frattura nella mia famiglia”, confessa. Gianna ha perso più di 350mila euro in un investimento in bitcoin propostole dal produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani tra il 2018 e il 2019. L’uomo è accusato di truffa.

“Non parlo con lei da settembre: non l'ho neanche vista a Natale - racconta Valeria - La truffa che ha subìto l'ha distrutta e isolata. Ho accettato ‘Ne vedremo delle belle’ proprio per tamponare quel pensiero fisso e ritrovare il sorriso”. La Marini spiega il motivo che la porta a rivelare tutto pubblicamente: “Non l'ho fatto prima perché pensavo di riuscire a superarlo da sola, ma penso che è giusto che gli altri sappiano perché in questo periodo attraverso tanti alti e bassi. Cerco di tirare fuori il sorriso anche per il regalo che mi ha fatto Carlo Conti e la sua squadra, ma non è semplice”.

L’artista sarda ha trascorso 7 mesi orribili per il distacco dal genitore: “A un certo punto non riuscivo ad alzarmi più dal letto. Mia madre è la mia vita, e ora non parla più con nessuno. Non si è neanche fatta viva dopo che, lo scorso dicembre, ho subìto un'aggressione sulle scale di casa mia: non mi ha chiamata, e questo mi ha distrutto. Sono una persona che tende a nascondere le cose che non vanno ma, ogni tanto, bisogna tirare fuori le nostre fragilità perché questo potrebbe aiutare gli altri a comprenderci meglio. In questo, Ne vedremo delle belle è stata una salvezza per me: una madre è la regina del cuore di ogni figlia, stavo davvero pensando di lasciare tutto”. Lavorare la sta aiutando.