E’ morta Anne Douglas, vedova di Kirk Douglas. La donna si è spenta giovedì a Los Angeles, nel ricco quartiere di Beverly Hills. La sua dipartita arriva poco più di un anno dopo quella dello stesso Kirk, che è si è spento il 5 febbraio del 2020 a 103 anni. Anne invece ne aveva appena compiuti 102, lo scorso venerdì 23 aprile. A confermare la triste notizia è stata la sua portavoce Marcia Newberger. Con Kirk aveva avuto due figli, Peter, che oggi ha 65 anni, ed Eric, che invece è scomparso nel 2004 a soli 46 anni.

Michael Douglas, 76 anni, era molto legato alla donna, anche se non era sua madre. Il padre si era infatti risposato dopo la scomparsa della mamma di Michael, Diana. Parlando con la testata ‘E! News’ l’attore ha speso belle parole per la donna. “Era più che una seconda mamma. Lei ha sempre tirato fuori il meglio da tutti, specialmente per quel che riguarda mio padre. Papà non avrebbe mai avuto la carriera che ha avuto se non fosse stato per il supporto di Anne. Io, Catherine (Zeta-Jones, sua moglie, ndr) e i bambini la adoravamo. Rimarrà sempre nei nostri cuori”.

Anne e Kirk si erano sconosciuti nel 1953 sul set di ‘Act of Love’. Lui aveva sempre raccontato come senza di lei non sarebbe probabilmente riuscito a “sopravvivere” alle dinamiche di Hollywood.

Scritto da: la Redazione il 30/4/2021.