''Vorrei che oggi fosse una festa'': la vedova di Pietro Genuardi parla in tv durante i funerali dell'attore a Roma

Linda Ascierto non toglie mai gli occhiali scuri, nasconde gli occhi pieni di lacrime. La vedova di Pietro Genuardi parla in tv durante i funerali dell'attore a Roma. “Vorrei che oggi fosse una festa”, sottolinea commossa a Caterina Balivo, che segue la cerimonia con La Volta Buona, prima di entrare nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.

L’assistente di volo che il 62enne scomparso ha sposato nel 2020 (prima si era unito in matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta, da cui nel 1991 aveva avuto Jacopo, 34 anni) è devastata dalla perdita. "Vogliamo celebrare Pietro col sorriso con cui se n'è andato, vorrei che oggi fosse una festa - precisa - Non voglio definire quello di oggi come un funerale, per lui sarebbe stato troppo. Avrebbe voluto che noi fossimo gioiosi e felici, ho voluto vestirmi bene come mi diceva sempre, voleva che fossi la sua principessa e quindi per me è importante, ho reso omaggio all'amore grande della mia vita”.

“Ho voluto vestirmi bene come mi diceva sempre, voleva che fossi la sua principessa”, sottolinea in lacrime la donna

Genuardi si è spento a soli 62 anni pochi giorni prima di sottoporsi al trapianto di midollo. Sperava di vincere la grave patologia del sangue che l’aveva colpito. “Ci speravo anche io davvero, non mi rimprovero nulla perché gli sono stato accanto sempre, tutti i giorni gli ho detto che lo amavo, ho vissuto l'amore più grande che si potesse vivere, è l'unica gioia che mi rimane insieme a tutti i suoi ricordi”, fa sapere Linda con la voce rotta.