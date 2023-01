L'ex gieffina Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi per la prima volta in tv insieme: "Spaventati dalla differenza d’età"

Lei 37 anni, lui 28, ma il calciatore l’ha convita a sposarlo: hanno due figlie, Deva e Lena

Il matrimonio è stato celebrato il 13 luglio 2021 nel Duomo di Carrara

Veronica Ciardi, ex gieffina, e Federico Bernardeschi, calciatore che ora gioca nel Toronto, in Canada, per la prima volta si fanno vedere insieme in tv. A Verissimo raccontano la loro storia d’amore e si commuovono fino alle lacrime. Lei 37 anni, lui 28, confessano: “All’inizio eravamo spaventati per la differenza d’età”. Il giocatore ex Juve, però, ha convinto la ragazza a sposarlo. Si sono uniti in matrimonio il 13 luglio 2021: i due sono genitori di Deva, nata nel 2019, e Lena, nata a maggio 2021.

L'ex gieffina Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi per la prima volta in tv insieme

“Noi ci siamo conosciuti per caso tramite amici in comune. Abbiamo cominciato a scriverci come se fossimo l'uno il diario segreto dell'altro. Mi sono innamorata della sua anima e non pensavo ad altro perché tra di noi c'era un po' di differenza d'età. Poi dopo un po' di mesi ci siamo incontrati a Formentera e ci siamo buttati, però eravamo diventati già molto amici e complici”, rivela Veronica.

“All'inizio non mi voleva, ho dovuto sudare - confessa lo sportivo - Però poi alla fine avevo ragione io. Non mi voleva perché l'età la spaventava molto. La proposta è arrivata due anni dopo che stavamo insieme. Eravamo in viaggio, le ho detto di guardare da una parte, io dall'altra parte mi sono inginocchiato e lei non si girava più, mi faceva male il ginocchio. Poi mi sono alzato, lei si è girata e finalmente gliel'ho chiesto, lei ha detto sì, ma dopo mi ha parlato e mi ha detto: 'Secondo me abbiamo ancora un po' di cose da affrontare prima di fare questo passo importante'. La voglio ringraziare perché aveva ragione, forse la mia proposta era prematura, dovevamo crescere ancora un po' come persone e infatti poi ci siamo arrivati. Lei è stata lungimirante. La seconda proposta è stata sul divano dopo tre anni. Stavamo guardando un film e le ho detto: 'Amo' che famo, se sposamo ’s'estate' e lei alla fine mi ha detto di sì perché avevamo fatto quel percorso”.

Le nozze sono arrivate due giorni dopo la vittoria dell’Italia all’Europeo, Bernardeschi faceva parte della Nazionale. “E’ stato emozionantissimo. Lui era appena rientrato. Nella testa di tutti c'era ancora l'Europeo appena vinto. La mattina mi chiedevano come stai e io rispondevo: 'Se lo sono meritato’. Non ero entrata nel mood sposa, pensavo ancora di dover parlare dell’Europeo", confida Veronica.

I due commossi ricordano il papà dell'ex gieffina

Il giorno dei fiori d’arancio la Ciardi aveva un palloncino bianco con su scritto “Papo”.Il suo papà, che purtroppo si era ammalato un anno prima, è scomparso prima di poterla accompagnare all’altare. “Volevamo che fosse lui ad accompagnarmi, ma purtroppo non ce l'ha fatta”, dice Veronica in lacrime. "Quell'uomo per me è stato un secondo padre, ce l'ho tatuato e ho scritto 'amico mio', perché mi ha conosciuto che ero davvero un ragazzino… Stare accanto a lei in quel momento non è stato facile, perché dovevo essere la parte forte, l'ho vista: soffriva tantissimo e soffre ancora oggi, ma io dovevo essere il punto fermo, però dentro ero a pezzi. Ho cercato di starle accanto, spero di averlo fatto nel miglior modo possibile, piangevo in bagno, mi nascondevo. E’ stato una grande perdita perché non si è potuto godere neanche le nostre figlie”, aggiunge Federico fortemente commosso.