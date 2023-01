Ezio Greggio e la fidanzata Romina Pierdomenico per la prima volta in tv insieme: parlano dei quasi 40 anni d'età che li separano

La modella 30enne e il comico 68enne, insieme da 4 anni e mezzo, ironizzano

Il conduttore scherza: “La corteggio tutt’ora, devo darmi da fare”

Ezio Greggio e la giovane fidanzata Romina Pierdomenico parlano del loro amore che va avanti da 4 anni e mezzo. I due, per la prima volta insieme in tv, a Verissimo non si nascondono, affrontano lo spinoso problema dei quasi 40 anni d’età che li separano all’anagrafe. La 30enne e il 68enne hanno ricevuto molti commenti negativi sul loro legame, ma ironizzano: si amano moltissimo.

“Davanti a tutto il pregiudizio che mi ha accompagnato in questi anni non è facile. Voglio che le persone mi conoscano di più. Io ho le spalle molto larghe ma non mi sento esente da commenti deplorevoli che mi sono arrivati, benché ora io sappia gestirli. E li so gestire perché so da dove arrivo, da una famiglia umile. E se nella vita ho incontrato un uomo fantastico come lui non è una colpa”, sottolinea Romina, abbruzzese doc.

La Pierdomenico e Greggio si sono incontrati per la prima volta al Montecarlo Film Festival, di cui Ezio è direttore artistico. Il conduttore di Striscia l’ha corteggiata con i messaggini. Poi è arrivato il ‘contatto’: “A metà giugno ci siamo dati appuntamento per il 4 luglio, ma poi il destino ha voluto che ci incontrassimo esattamente 24 ore prima a Milano, per strada". La ragazza, quando lo ha visto, gli ha esclamato: "Sei in anticipo di un giorno". Sono scoppiati a ridere, la sera dopo sono usciti ed è stato colpo di fulmine.

"La corteggio tutt’ora - svela Greggio - Anche perché c'è una grossa differenza d'età e mi devo dare da fare. Le ho detto che se un mattino mi sveglio e non la riconosco lei ha il diritto di far finta di niente e andarsene”.

Romina sulla differenza d’età chiarisce: "A volte lui ha uno spirito giovanile più di me. Sa tirarmi su ogni volta in cui mi butto giù, come capita spesso a noi donne. Peraltro la differenza d'età non mi ha mai preoccupata, poiché mi sono sempre piaciute persone più grandi di me. Certo poi ammetto che ha tanti anni in più e mi faccio domande... Ma il suo spirito mi ha rapita, mi ha fatta innamorare. E a chi diceva che saremmo durati un mese, eccoci dopo 4 anni e mezzo". Romina confida: “Io all'inizio ero molto gelosa perché ha avuto parecchie donne, quindi io ero più piccola e avevo l'occhio attento, ma ora è il contrario: è lui molto geloso di me".