Veronica Peparini e Andreas Muller innamoratissimi sul red carpet tra baci e sorrisi: foto

Hanno 26 anni di differenza, ma il loro amore sembra essere più forte di tutto il resto

La coppia è apparsa ad un evento nella Capitale più in sintonia e felice che mai

Il brutto periodo dello scorso anno sembra un lontano ricordo per Andreas Muller e Veronica Peparini. La coppia l’altra sera ha calcato il red carpet di un evento a Roma ed è apparsa in grande sintonia e innamoratissima. La coreografa 52enne e il ballerino 26enne, che si sono conosciuti ad ‘Amici’, hanno ben 26 anni di differenza, ma la loro relazione dura già dal 2018. Non si tratta certamente di un flirt passeggero: i due convivono da tempo nella Capitale.

Andreas Muller, 26 anni, e Veronica Peparini, 52, insieme sul red carpet a Roma

Sul tappeto rosso la coppia si è scambiata anche un tenero bacio sulla bocca. Lei per l’occasione ha scelto un look total black con pantaloni effetto pelle, lui un vestito nero oversize e una maglia bianca. Hanno partecipato alla premiere romana dello spettacolo KURIOS del Cirque du Soleil.

La coppia si è scambiata un bacio sulla bocca davanti ai fotografi

Qualche tempo fa la coppia in tv ha parlato della propria quotidianità e tra le altre cose ha raccontato del rapporto di Andreas, che è nato in Germania nel 1996, con i figli di Veronica, ovvero Daniele e Olivia, che sono rispettivamente un adolescente e una pre-adolescente.

Muller ha spiegato: “Con loro c’è un rapporto di alti e bassi. Voglio tanto bene a entrambi e ovviamente non essere il padre è difficile nel bene e nel male, cerco di esserci ecco, se serve, non voglio forzare niente, non mi intrometto mai troppo, nelle decisioni, nell’organizzazione. Però se hanno bisogno di me, ci sono”. Veronica ha aggiunto: “E’ un ruolo complicato, soprattutto per una persona sensibile come lui, i rapporti si evolvono nel tempo, in alcuni casi si complicano, poi ci si ritrova, però non è semplice”.