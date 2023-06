La 25enne, madre di Violante, 3 anni il prossimo 28 ottobre, ha detto di sì a Monopoli, in Puglia

Sabato 17 giugno si è unita in matrimonio col calciatore 24enne Alessandro Vogliacco

Virginia Mihajlovic non dimentica neppure per un istante il defunto padre. Si sposa e sente la presenza di Sinisa, scomparso lo scorso dicembre. E’ accanto a lei. In un post in cui ripercorre con dolcissime parole il matrimonio, celebrato sabato 17 giugno nella cattedrale di Monopoli, in Puglia, la 25enne, madre di Violante, 3 anni il prossimo 28 ottobre, scrive, rivolgendosi al genitore morto a causa della leucemia: “Mi ha accompagnato all’altare”.

Virginia Mihajlovic si sposa e sente la presenza del defunto padre Sinisa in chiesa: ''Mi hai accompagnato all’altare''

Virginia si è unita in matrimonio col calciatore 24enne Alessandro Vogliacco, a cui è legata da anni e da cui ha avuto la sua bambina. E’ stata proprio la figlioletta a portare le fedi all’altare. Accanto a Virginia, accompagnata all'altare dai fratelli e dallo zio, l’adorata mamma Arianna Rapaccioni e l’altra sorella, Viktorija, 26 anni.

La 25enne, madre di Violante, 3 anni il prossimo 28 ottobre, ha detto di sì a Monopoli, in Puglia

La sposa ha scelto un abito sensuale a sirena bianco con una scollatura che metteva in risalto il décolleté e un gioco vedo non vedo. Durante il rinfresco in masseria ha cambiato vestito, scegliendone uno con scollo all’americana e schiena scoperta.

Sabato 17 giugno si è unita in matrimonio col calciatore 24enne Alessandro Vogliacco

Festa grande con parenti e amici. Presenti alla cerimonia anche molti volti noti del mondo del calcio, come Massimo Coda, Eddie Salcedo, Mattia Aramu, ed anche l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic.

Virginia in un lungo post all’indomani dei fiori d’arancio ha scritto: “Ho già nostalgia di ieri. E’ stato il giorno più bello della mia vita insieme al giorno della nascita di Violante. Una giornata che ha superato ogni mia aspettativa, un’emozione che non so descrivervi a parole e senza dubbio una giornata che ricorderò per tutta la vita come la più bella di sempre. Le persone che amo, tutte li per noi, e dico tutte perché papà io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me, mi hai accompagnato anche tu all’altare insieme ai miei fratelli e mio zio, e non mi hai mai fatto sentire sola, come d’altronde hai sempre fatto”.

Virginia con la madre, Arianna Rapaccioni, la sorella, Viktorjia, lo zio e i fratelli

“Abbiamo finalmente coronato il nostro sogno, uniti per sempre, oltre ogni confine. Perché nessuno separi ciò che Dio ha unito - ha continuato - La nostra festa meravigliosa non sarebbe stata possibile senza te Eleonora Panetta (la wedding planner, ndr.) e senza tutte le persone speciali che hanno contribuito a rendere possibile tutto quello che abbiamo sempre e solo immaginato”.

Gli sposi al taglio della torta

“Amori miei”, ha scritto la madre, che per la cerimonia ha optato per un abito nella tonalità del cielo, poi, per la festa, ha scelto un vestito fucsia scollato. Meravigliosa pure Victorija Mihajlovic con un abito color oro attillatissimo con trasparenze.