Wanda Nara e Mauro Icardi, prima foto insieme 'da famiglia' dopo l'annuncio della separazione: sono tornati una coppia? 

Un cucciolo di bassotto arlecchino, le due figlie insieme e i sorrisi: ci hanno ripensato?

Solo due giorni fa lui si era fatto vedere nelle storie mentre arrivava nella sua Argentina, a Buenos Aires, direttamente dalla Turchia, dove gioca con la maglia del Galatasaray. Mauro Icardi condivide sul social la prima foto insieme a Wanda Nara, uno scatto ‘da famiglia’, dopo l’annuncio della separazione dello scorso luglio. Ci sono loro e una delle due figlie con il cagnolino. Sono tornati a essere una coppia? Loro non lo svelano, ma tutto lascia supporre di sì.

Il bomber ex Inter 31enne potrebbe essere volato dalla showgirl 37enne per stare insieme alle due figlie che ha avuto da lei, Francesca, nata nel 2015, e Isabella, venuta al mondo nel 2016. Wanda era già madre di Valentino (2009), Benedicto (2010), e Constantino (2012), avuti dall’ex marito Maxi Lopez. Lascia, però, pensare la scelta di prendere un cucciolo di bassotto arlecchino, a cui sia la Nara che il calciatore sembrano essere molto legati. Come pure il fatto che Maurito si lasci ammirare mentre è in camera da letto, sul lettone, a giocare col quattro zampe.

Wanda risponde alle domande dei follower, ma non a quelle sul marito, che parrebbe non più così ‘ex’. Dice che i figli sono il suo “tutto”, parla del lavoro. Della relazione sentimentale con Icardi e del possibile ritorno di fiamma (sarebbe il secondo) non una parola. E non rimane che attendere ancora per comprendere con pienezza quel che accade tra i due.