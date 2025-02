''Sono gelosa, ma oggi è più geloso lui'': Federica Nargi spiega perché le parti col compagno Alessandro Matri si sono invertite

L'ex velina è stata ospite di Verissimo nel weekend

Federica ha parlato del suo rapporto con l'ex calciatore

Federica Nargi sta vivendo un momento molto felice della sua vita. L'ex velina è stata ospite nel salotto di Verissimo e ha parlato della sua storia d'amore con Alessandro Matri. La coppia è legata da 16 anni ed è più solida che mai, anche se adesso quello geloso è proprio l'ex calciatore 40enne.

La 34enne romana è felice della sua relazione: ''Stiamo insieme da 16 anni, avevamo io 18 anni e lui 23 e siamo quindi cresciuti insieme. Il segreto della nostra longevità è che siamo rimasti fedeli a noi stessi, siamo diversi caratterialmente, ma abbiamo gli stessi valori. Usciamo con gli amici di sempre e siamo attaccati alle nostre radici. In passato sono stata molto gelosa, ma oggi è più geloso lui perché adesso mi vede più sicura e indipendente''. Nonostante la gelosia Alessandro è felicissimo del lavoro della compagna: ''Mi ha sempre lasciato libera di esprimermi sul lavoro, è stato il mio più grande sostenitore. Per Ballando con le stelle sono andata via di casa 5 mesi e lui si è preso questo impegno con le bambine. E’ stato così bene che mi ha chiesto di ripartire perché sono una grane rompiscatole’’.

La priorità di entrambi sono le figlie Sofia, 9 anni e Beatrice, 6: ‘’Siamo dei genitori presenti, io voglio essere per loro non solo una mamma che dà le regole, ma anche una compagna di vita. Mi mostro in tutte le mie fragilità, nella crisi e nella follia, perché vogliono che le mie figlie siano vere e che non nascondano mai le loro emozioni. Alessandro invece vuole che siano più sicure e io ogni tanto lo spiazzo''.

Al momento però la famiglia non si allargherà: ''Ogni tanto chiedono il fratellino maschio e gli compro un bambolotto. Gli dico: accontentatevi. Il mio sogno era di avere tre figli, ma poi devi fare i conti con la stanchezza e l’impegno di ogni giorno. Il matrimonio l’ho sognato, lo vedevo come un traguardo, ma adesso sto bene così''.