L’accordo riservato, le penali da pagare e le rivelazioni ''bollenti'': ecco cosa sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fabrizio Corona

Negli ultimi giorni si è venuti a sapere che tra l’ex manager dei paparazzi e l’influencer c’era un accordo riservato

Adesso Fabrizio lo avrebbe violato e lei chiede oltre 1 milioni di euro in penali

Lui tira dritto e promette nuove rivelazioni clamorose sulla 37enne

Cosa sta succedendo tra Chiara Ferragni e Fabrizio Corona? A riassumere la situazione, apparentemente un po’ intricata tra accordi e richieste di penali da pagare, ci ha pensato nientemeno che ‘Il Corriere della Sera’.

Emerge, scrive il quotidiano, che l’ex re dei paparazzi e l’imprenditrice digitale avevano siglato un accordo riservato il 15 settembre 2023: Corona si impegnava per dieci anni a non diffamare né lei né Federico Lucia, ovvero quello che oggi è il suo ex marito, meglio conosciuto come Fedez. In caso di violazione, avrebbe dovuto pagare una penale di 100mila euro per ogni singola infrazione.

Ora, secondo l’avvocato di Ferragni, Corona avrebbe violato l’accordo ben undici volte, arrivando a un conto da oltre un milione di euro da saldare entro sette giorni.

Chiara Ferragni, 37 anni, avrebbe chiesto risarcimento milionario a Corona per la violazione di un accordo riservato tra loro

A pubblicare la richiesta ricevuta dal legale, relativa al pagamento di queste presunte penali, è stato lo stesso Corona, 50 anni, via social.

Ma secondo la testata di via Solferino, la vera battaglia si gioca su un altro fronte: la diffida a pubblicare la prossima puntata del suo videocast “Falsissimo”, in cui promette rivelazioni sul presunto “vero amore” di Chiara - che non sarebbe ovviamente, stando a quanto lascia intendere Fabrizio, Fedez. Ma l’ex manager dei paparazzi non afferma neppure chiaramente che si tratterebbe di Achille Lauro.

Corona ha alimentato il mistero con un post in cui si rivolge direttamente a Ferragni: “Ti ricordi quando hai detto a Fedez che ti eri sc***ta Achille Lauro?”. E non si ferma qui: afferma di avere informazioni su altri presunti tradimenti, parlando di un “amore reale”, con chi però non si sa. Il Corriere si chiede perché Chiara Ferragni non abbia smentito il flirt con Lauro. E soprattutto, quali prove potrebbe avere Corona?

Fabrizio Corona, 50 anni, sembra però tirare dritto

Nel frattempo come si è ormai capito, Fedez stesso si era avvicinato a Corona, considerandolo un amico e condividendo con lui confidenze private, registrate e poi diffuse dallo stesso Corona nel suo format a pagamento. Tra le rivelazioni, quella sulla sua presunta amante “storica” che avrebbe addirittura chiamato poco prima di andare all’altare con la Ferragni (circostanza però successivamente smentita dallo stesso Fedez).

Sempre sul Corriere si legge che Corona aveva accettato l’accordo con Ferragni per evitare una serie di querele, compresa quella per aver definito i Ferragnez degli “ebeti”. Ora, però, sembra intenzionato a ignorare la diffida: conferma l’uscita del video per il 10 febbraio, alla vigilia del Festival di Sanremo, dove saranno presenti sia Fedez che Achille Lauro, insieme a Tony Effe, altro protagonista di una recente polemica con il rapper.

Insomma, questa vicenda sembra aggiungere ogni giorno nuove sorprese e colpi di scena.