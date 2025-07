''A lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi'': Ilary Blasi vede le nozze col suo Bastian all'orizzonte, la confessione

La conduttrice 44enne ha rilasciato un'intervista a Chi

Ilary Blasi di nuovo in abito bianco? La conduttrice 44 enne non esclude nel suo futuro un altro matrimonio, magari con Bastian Muller . Al momento però non è possibile ha spiegato l'ex di Francesco Totti.

Dopo la paparazzata sul Lago di Como con tanto di proposta e anello, la Blasi ha chiarito al settimanale Chi: ''Stavamo scherzando fra di noi e qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: “Mi devi dire qualcosa?”. In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello”. La separazione da Francesco Totti, seppur dolorosa però non ha cambiato la sua idea sul matrimonio, anzi. ''Devo ancora divorziare, sono ancora sposata – ha ricordato Ilary – certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo”.

La coppia è felice e innamorata

Intanto la 44enne si gode la ritrovata serenità con il compagno conosciuto per caso in aeroporto. ''La prima cosa che mi ha colpito di Bastian è che non sapeva chi fossi, non era nel meccanismo e non si è reso conto di quello che lo aspettava – ha ammesso la Blasi – Mi ha incuriosito che fosse fuori da questo schema. Poi, certo, è un uomo protettivo, romantico. Più romantico di me, mi sa che si sono invertiti i ruoli: lui è quello italiano, io la tedesca”.