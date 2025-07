Il figlio di Flavio Briatore è alto quasi 2 metri: la foto in cui svetta anche sul padre, guarda

Nathan Falco ha 15 anni ed è un ‘gigante’, l’immagine scatta in Grecia non mente

Il ragazzo è figlio dell’imprenditore piemontese e di Elisabetta Gregoraci

Il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è alto quasi 2 metri a 15 anni.

A mostrarlo è una nuova foto pubblicata da suo padre. Nell’immagine, scattata in vacanza in Grecia in questi giorni, il 15enne monegasco svetta infatti anche sul genitore.

Sebbene Flavio non abbia le scarpe e Nathan invece sì, la differenza di altezza è notevole. Briatore, 75 anni, è tra l’altro già piuttosto alto di suo, ben 1 metro e 88 centimetri. Questo vuol dire che l’adolescente se non arriva ai due metri, poco ci manca. E lo sviluppo fisico non è probabilmente ancora concluso.

I due nello scatto sono a bordo di uno yacht mentre si godono il mare ellenico. Con loro sembra ci sia anche mamma Elisabetta.

Nathan già a 12 anni aveva superato l’altezza di sua madre, che è alta 1 metro e 76. Lo aveva rivelato la stessa showgirl, che oggi chiama il figlio “il suo gigante”.

Dallo scorso anno il ragazzo si è trasferito in Svizzera per frequentare un esclusivo collegio.

Spesso però si riunisce ai suoi genitori andandoli a trovare a Monte Carlo. Oppure sono loro che magari con un breve tragitto in aereo privato gli fanno visita tra le Alpi.