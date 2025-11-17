Addio alle gemelle Kessler: morte insieme nella loro villa vicino Monaco, si parla di ''suicidio assistito''

Alice ed Ellen Kessler avevano 89 anni ed erano state star europee negli anni ‘50

Più volte avevano espresso il desiderio di essere sepolte nella stessa urna

Sono state trovate senza vita in un ricchissimo sobborgo vicino Monaco, si parla di "suicidio assistito"

Da anni vivevano a Grünwald, alle porte della capitale della Baviera

Sono morte le gemelle Kessler. Avevano 89 anni. Alice ed Ellen, nate il 20 agosto 1936 a Nerchau, in Sassonia, erano diventate icone internazionali grazie al loro lavoro come cantanti, ballerine, attrici ed entertainer, conquistando il pubblico in Italia oltre che nella loro natia Germania.

Sono venute a mancare vicino Monaco di Baviera, nel sobborgo di Grünwald, una delle zone più ricche della Germania e d’Europa, piena di ville abitate da milionari dove ormai risiedevano da moltissimo tempo.

Il tabloid Bild parla di "suicidio assistito", anche se non vi sono conferme ufficiali. E la vicenda è avvolta almeno in parte dal mistero visto che la stessa testata tedesca fa sapere che sarebbe stata aperta un'indagine da parte della polizia. Sebbene il suicidio assistito sia in qualche modo possibile nel Paese, lo è infatti solo ad alcune condizioni (ed è ipotizzabile che le autorità vogliano controllare che siano state rispettate nel caso delle due famose gemelle).

Il loro successo esplose sul finire degli anni Cinquanta. Nel 1959, quelle gambe lunghissime esaltate dal look con i collant le resero riconoscibili in tutto il mondo, trasformandole in un simbolo dell’eleganza e del mondo dello spettacolo europeo del tempo.

Nel Bel Paese divennero popolarissime soprattutto grazie alla canzone “Da-da-un-pa”, presentata al Festival di Sanremo 1961.

Le due sorelle sono rimaste inseparabili in ogni fase della loro vita. E lo stesso desideravano per il momento dell’addio. Nell’aprile 2024 avevano raccontato sempre al tabloid tedesco Bild di voler condividere anche l’ultima destinazione. “Vogliamo essere sepolte un giorno nella stessa urna”, avevano spiegato, con la naturalezza di chi non ha mai concepito l’una senza l’altra.

Il loro desiderio includeva anche ciò che più amavano. Voleva essere sepolte anche insieme alle ceneri della amata madre Elsa e del cane Yello. "Così lo abbiamo disposto anche nel testamento", aveva detto Ellen Kessler, ricordando quanto fosse importante per entrambe mantenere unite tutte le parti della loro famiglia.