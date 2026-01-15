''Interrotta per ragioni personali'': Adriana Abascal parla per la prima volta della rottura col principe Emanuele Filiberto di Savoia

In una nota inviata al settimanale Oggi la 55enne chiarisce le sue ragioni sul legame spezzato improvvisamente

Finora era rimasta in silenzio dopo il post in cui annunciava l’addio sui social, poi cancellato

A dicembre con un post, poi subito cancellato, aveva annunciato che era finita. Adriana Abascal a distanza di poco più di un mese parla per la prima volta della rottura col principe Emanuele Filiberto di Savoia. “Relazione interrotta per ragioni personali”, spiega in una nota personale inviata al settimanale Oggi.

Finora era rimasta in silenzio. La 55enne, ex modella, Miss Messico nel 1988 e imprenditrice adesso dice la sua. “La nostra relazione si è al momento interrotta per ragioni personali. A seguito di una profonda riflessione maturata nel tempo, i miei valori e il mio percorso interiore mi hanno portato a ritenere incompatibile la prosecuzione di una relazione con una persona sposata, a prescindere da qualsiasi titolo e ruolo”, scrive.

Adriana usa la locuzione avverbiale “al momento”, non chiudendo così definitivamente la porta alla storia con il sangue blu 53enne. La motivazione che lei dà avvalora l’ipotesi fatta da alcune testate, Oggi stesso, sull’addio: la Abascal non avrebbe accettato il rifiuto di Emanuele Filiberto di divorziare dalla moglie Clotilde Courau.

Riguardo all’ipotesi del titolo a cui avrebbe ambito, la socialite sottolinea: “E’ assolutamente falso”. E’ ancora in buoni rapporti con l’ex, assicura di nutrire "una profonda stima, rispetto e affetto nei confronti di Emanuele Filiberto, col quale ho tuttora un ottimo rapporto”.