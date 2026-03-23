E’ Antonella a calmarla quando annuncia di voler andare via perché non desidera che la figlia la veda piangere

In puntata l’astio per il legame spezzato tra le due provoca alla presentatrice molto dolore

In puntata il confronto si fa acceso, le parole dure volano libere nell’aria. Poi, però, tutto cambia. Adriana Volpe crolla al GF Vip dopo il duro confronto in diretta con la Elia. Arriva l’abbraccio tra le due. “Magari non sono una grande amica”, dice la conduttrice alla showgirl, spiegandole le sue ragioni e quanto abbia sofferto negli anni per il gelo che si era creato tra di loro.

''Magari non sono una grande amica'': Adriana Volpe crolla al GF Vip dopo il duro confronto con la Elia, l’abbraccio tra le due

“Mi fanno male le bugie”, sottolinea Adriana all’altra. “Abbiamo due verità differenti, io non mento, è una sensazione mia. Che motivo avrei di mentire?”, replica Antonella. “Quindi io non ero niente per te? Abbiamo passato momenti assieme e non ero niente?”, controbatte Volpe. “Aspetta, abbiamo passato momenti assieme un po’ formali, mai veramente intimi”, le ribatte Antonella. “Vedi? Questa è la differenza, per me erano momenti personali”. Le ricorda l’esempio fatto in puntata della Comunione del figlio del suo ex compagno Pietro Delle Piane, dove lei era invitata.

La 52enne continua: “Vedi, io ho invitato alla Comunione o alla Cresima di mia figlia persone che consideravo di famiglia con la F maiuscola. E chi mancava, mi è dispiaciuto un sacco! E dato che a quella comunione eravamo 20, io pensavo di far parte delle persone vere nella vostra vita”. La voce si fa rotta, scendono le lacrime.

Adriana aggiunge: “Magari non sono una grande amica, ma pensavo di esserci stata nei tuoi momenti veri”. La 62enne la ascolta, capisce che la sofferenza della presentatrice è reale. Adriana continua a spiegarle le sue ragione, l’altra rimane lì col volto contrito. E’ addolorata per lei.

E’ Antonella a calmarla quando annuncia di voler andare via perché non desidera che la figlia la veda piangere

La Volpe piange a dirotto, la pace arriva. Adriana, però, annuncia di voler uscire dalla Casa: “Vorrei tanto essere a casa adesso! Voglio andare a casa. Sto proprio male adesso. Devo ripartire da qui, perché non ce la faccio. Sono in crisi ora, penso anche a come staranno adesso a casa mia. Mia figlia cosa penserà adesso? Come starà? Io non ce la faccio. Basta, io non ho più senso qui”.

Antonella Elia prova a farla ragionare: “Sei stata splendida. Io ti vedevo come una maestrina, una dura, invece sei un angelo. Improvvisamente la verità è uscita dai tuoi occhi. Sei un angelo, con due ali giganti, sei luce pure. Tu sei bellissima, sei bella, ti sto accanto, io ti starò vicina. Dormi con me?”.

Adriana è preoccupata per la figlia Giselle, 14 anni. Non desidera che la ragazzina la veda devastata. “Penserà che è stato un momento di commozione, ma poi è notte fonda, sono sicura che non ti ha vista. Se stai male vai dagli autori e chiedi loro di mandarle un messaggio. Digli che stai male e se puoi inviare un messaggio per tranquillizzare la tua piccola. Questa tua fragilità è pazzesca, non spaventarti e non dire che vuoi andartene. Qui con te ci sono io e non devi stare così”, le sottolinea Antonella. “Se va in crisi perché vede la mamma così? Voglio andare da lei. Non mi va nemmeno di pensare che possa stare male. Chi le spiega cosa sta succedendo? Adesso è con i miei zii a Roma e con una nostra carissima amica. Io devo sapere che lei sta bene. Io non volevo che mi vedesse così, adesso non riesco a pensare ad altro. Non voglio che veda la mamma che si dispera e vuole andarsene”, le dice Volpe.

In puntata l’astio per il legame spezzato tra le due provoca alla presentatrice molto dolore

“Vedrai che non sarà scossa da queste tue lacrime, perché è bello quello che hai detto, è stato meraviglioso questo momento di verità. Sei un cuore che esplode di sentimenti, di amore. E’ incredibile, non posso crederci, sei di un amore immenso, io non ne avevo idea. Io non ho figli, ma la tua fragilità è bellissima. Stasera mi hai regalato un dono enorme. Le lacrime non sono una cosa di cui vergognarsi. Anzi, a tua figlia regali un’immagine di una madre che non ha mai visto. Tu sei sempre perfetta, ma uscire da questa perfezione è un vantaggio, queste sono emozioni. Prima eri scostante, fredda, impostata e ora ti sei liberata. Adesso respira, non ti mollo, ci sono io qui con te adesso”, la rincuora l’altra. Il feeling è sbocciato nuovamente.