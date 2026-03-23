Il professore di Amici 57enne si apre sul legame con la ragazza a cui è legato da quasi tre anni

“E’ una meravigliosa mamma di una bambina che ha l’età di mio figlio”: i due convivono

Rudy Zerbi stavolta di apre un po’ di più sul suo privato. In tv parla della fidanzata Grace Raccah che ha 22 anni meno di lui. “E’ più giovane di me, ma è matura”, confessa il professore di Amici 57enne, ospite a Verissimo.

''E’ più giovane di me, ma è matura'': Rudy Zerbi in tv parla della fidanzata Grace Raccah, 22 anni meno di lui

Classe 1969, Zerbi è padre di quattro figli maschi. Tommaso e Luca sono nati dal matrimonio con la prima moglie Simona. Edoardo è venuto al mondo nel 2009 dalla relazione con Carlotta Miti, attrice e nipote di Gianni Morandi. Leo è nato nel 2014 dalla relazione con l'ex compagna Maria Soledad Temporini. Anche la sua compagna è mamma di una bimba.

“La mia compagna è più giovane di me, ma nei momenti difficili dove bisogna essere grandi, la grande è lei e io sono un uomo molto fortunato - confessa Rudy - E’ una meravigliosa mamma di una bambina che ha l’età di mio figlio. Abbiamo in casa quindi anche una femminuccia che noi non abbiamo mai avuto”. I due, quindi, convivono.

Una rara foto del 57enne con la compagna

Finora la sua vita con Grace è sempre stata lontana dai riflettori. Lei è figlia dell'imprenditore Daniele Raccah, fondatore del brand di moda maschile Dan John. I due sono legati da quasi tre anni. A giugno scorso, parlando al telefono con Rosita Celentano, ospite a Radio Deejay del programma Animal House, aveva rivelato un’imbarazzante equivoco che lo riguardava a causa della differenza d’età con Grace. “E’ già la seconda volta che scambiano la mia fidanzata per mia figlia”, aveva confidato all’amica.