Melissa Satta e Carlo Beretta festeggiano i 2 anni insieme: foto con dedica del 29enne, guarda

La relazione tra l’ex velina 40enne e il giovane rampollo prosegue a gonfie vele

La showgirl è impegnata sul set del suo primo film da attrice, lui la omaggia con lo scatto in ascensore

Per molti era solo un fuoco di paglia, una di quelle liaison che hanno vita breve, anche per la differenza d’età che li separa all’anagrafe. Invece la relazione va a gonfie vele e ogni giorno cresce. Melissa Satta e Carlo Beretta festeggiano i 2 anni insieme. E’ il rampollo 20enne a condividere nelle sue Storie su Instagram la foto con dedica per la fidanzata.

Melissa Satta e Carlo Beretta festeggiano i 2 anni insieme: foto con dedica del 29enne

Carlo pubblica uno scatto che lo ritrae in ascensore con l’ex velina 40enne. All’immagine aggiunge dei palloncini rossi a forma di cuore: sopra si legge “I Love You”. Beretta celebra l’anniversario con la showgirl. Lei reposta tutto e non aggiunge altro. In questi giorni è impegnata sul set del film con protagonista Raoul Bova, “C14”, un thriller prodotto da EriadorFilm. Vestirà i panni di Lucrezia, una dei cattivi, da quanto lascia trapelare. E’ entusiasta del progetto che segna il debutto da attrice. Il compagno è orgogliosissimo di lei.

La Satta col giovane imprenditore ha trovato un equilibrio perfetto. A febbraio scorso, ospite a Verissimo, di lui ha detto: “Oggi posso dire di essere felice. Sono contenta di tutti gli step fatti. Per me Carlo oggi racchiude la perfezione di un rapporto”.

La relazione tra l’ex velina 40enne e il giovane rampollo prosegue a gonfie vele

Mamma di Maddox, nato nel 2014 dal matrimonio con Kevin Prince Boateng, Melissa ha aggiunto: "Mi supporta, mi accetta come donna e come mamma. Rispetta tantissimo me e Maddox come famiglia. E’ il primo a preoccuparsi di Maddox ogni volta. Questa volta spero che sia per sempre”. E su un bebè bis ha rivelato: "Lascio le porte aperte a tutto. Avendo avuto Maddox, sono realizzata e soddisfatta. Però penso al mio compagno, che è giovane e merita di provare quello che ho provato io con Maddox. Quindi se dovesse chiedermelo, sarei felice e pronta a farlo".