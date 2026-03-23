La professoressa di Amici 59enne conferma che al momento la ‘boutique’ è ancora ‘serrata’

La nipote del Molleggiato, però, non è categorica, è sempre ‘aperta’ a nuove prospettive

Ironica, con una buona dose di sarcasmo e un po’ di sano cinismo, Alessandra Celentano in tv parla della sua vita sessuale inattiva. A Verissimo sulla sua ‘boutique’ svela: “Non l’ho chiusa volontariamente". Si lascia aperto uno spiraglio per nuove prospettive.

''Non l’ho chiusa volontariamente'': Alessandra Celentano in tv parla della sua vita sessuale inattiva

E’ ancora single. La 59enne confessa: “La boutique è ferma, come dice Amanda Lear”. Alessandra aggiunge: “Io non lo so. Io non l’ho chiusa volutamente. Ma sta bene lì così com’è. Io sto bene con me stessa, anche se sembra una frase fatta. Non chiudo mai nuove prospettive”.

Piace. La nipote del Molleggiato ha uomini che provano ad avvicinarsi a lei. Davanti le telecamere rivela: “A volte arrivano fiori in camerino, i corteggiatori ci sono ma sono poco proporzionati: io sono difficile e complicata”. Sposata dal 2006 al 2012 con Angelo Trementozzi, docente universitario e commercialista, la Celentano dopo la fine del matrimonio non ha mai più avuto relazioni stabili e durature. Più volte ha confidato di essere casta da 15 anni. La situazione, a quando dice, non è mutata.