Aida Yespica sbarca sul social a luci rosse OnlyFans: ''Un'app per condividere la mia vita privata''

Aida Yespica nelle sue IG Stories parla di scommessa persa. Forse ha detto di no fino all’ultimo, ma poi ha ceduto. La showgirl venezuelana sbarca, come tante altre famose, sul social a luci rosse Onlyfans. “Eccoci qua, sicuramente un’app comoda per condividere con voi la mia vita privata”, scrive per annunciare il suo ‘debutto’. A 40 anni decide di fare il ‘grande salto’: chi vuole vedere il suo canale dovrà sborsare 25 dollari al mese. Ma quello, probabilmente, è solo l’inizio.

Aida si prepara a sbaragliare il mercato con le sue grazie e un fisico da urlo esplosivo. Onlyfans ha già reso ricche molte: modelle, influencer, pornostar, ma pure studentesse disoccupate o normali lavoratrici. L’unico limite imposto per caricare i contenuti è aver compiuto 18 anni. La Yespica li ha compiuti da un pezzo.

Secondo le stime degli esperti, che hanno studiato il ‘fenomeno’, il guadagno medio mensile di chi pubblica è 150 euro, ma il 10 per cento degli account arriva a mettersi in tasca più di 1.000 euro, l’1 per cento tocca i 20-50 mila euro al mese.

Gli abbonati vedranno le foto di Aida, quelle messe sul profilo. Gli sarà, però, anche possibile richiedere foto o video ‘ad personam’: sarà lei a decidere se mandarli o meno. C’è chi arriva a pagare una foto personalizzata pure migliaia di euro. Sta a chi posta decidere cosa fare. Sui guadagni, ovviamente, si pagano le tasse e una commissione del 20 per cento alla piattaforma stessa.

Onlyfans ha fatto boom durante la pandemia. Dal 2019 al 2021, i creatori di contenuti sono passati da 100 mila a 1,5 milioni, gli utenti hanno superato i 170 milioni. Il fatturato della piattaforma è passato da 400 milioni di dollari a 2,5 miliardi.