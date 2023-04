Kevin Prince Boateng e la moglie Valentina Fradegrada posano 'hot' per sponsorizzare il loro brand di vino

Il calciatore 36enne e l’imprenditrice 31enne sono caldissimi nella pubblicità

Kevin Prince Boateng e la moglie Valentina Fradegrada sono caldissimi insieme, posano ‘hot’ per sponsorizzare il proprio brand di vino. Il calciatore 36enne e la sua terza consorte, 31 anni, imprenditrice di Bergamo, regalano la loro immagine intima per la pubblicità delle bottiglie che firmano insieme.

Quando si sono conosciuti Boateng e Valentina si sono sentiti uniti dalla stessa passione, quella di creare due bottiglie di vino e chiamarlo Fradegrada. L’11 giugno 2022, il giorno del sì, sulle tavole del ricevimento, quelle in cui erano seduti i parenti e gli amici, è arrivato il loro prodotto finito.

Lo sportivo e Valentina hanno voluto un vino rosso, The Red, e un bianco, The White. Nella descrizione dettagliata del rosso si legge: “Vinificazione: Pigiatura di uve vendemmiate tardivamente, macerazione con le bucce a 15 giorni, fermentazione a temperatura controllata, pressatura soffice delle vinacce. Affinamento: 10-12 mesi in botti di medie dimensioni di primo e secondo passaggio e almeno 6 mesi in bottiglia. Abbinamenti: Si accompagna a grandi arrosti, selvaggina e formaggi saporosi e piccanti”.

In quella del bianco: “Vinificazione: In bianco, con spremitura soffice e fermentazione in barrique e tonneaux di primo e secondo passaggio. Affinamento: Maturazione del vino in tonneaux per 6 mesi insieme ai suoi lieviti, con periodici batonnage. Alcuni mesi in bottiglia. Abbinamento: Predilige la cucina marinara, ma non diniega le carni bianche e gli stufati di verdure”.

I due sono appassionati e felici, adorano mostrarsi con tutta la loro esplosività. “Ci siamo scoperti subito simili e complici. Per la prima volta in vita mia non mi sento sbagliata per i miei principi e i miei pensieri. E poi, è un bono assurdo!", aveva detto lei a Vanity Fair poco prima dei fiori d’arancio lo scorso anno. “Anch’io posso essere me stesso al 100 per cento. Con lei ho trovato ciò che ho cercato per anni: la pace. Stiamo in casa per giorni e stiamo bene”, gli aveva fatto eco l’ex milanista, ex di Melissa Satta da cui ha avuto Maddox, 8 anni (è anche padre di Jermaine-Prince, avuto dall’ex Jennifer il 23 aprile 2008).