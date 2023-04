L’attrice 33enne sorride accanto a un ragazzo che però non tagga nello scatto

I due sono in auto insieme, paiono avere grande affinità, lei scrive solo: “Tu. Tutto. Tu tu ruttutu”

Diana Del Bufalo si fa vedere sul social felice accanto a un ragazzo: i due sorridono raggianti nella foto di coppia postata dall’attrice. La 33enne non lo tagga, scrive semplicemente: “Tu. Tutto. Tu tu ruttutu”. Nel post che accompagna l’immagine condivisa non aggiunge altro. Esce allo scoperto con il nuovo fidanzato? Così parrebbe…

Diana Del Bufalo esce allo scoperto con il nuovo fidanzato? Foto di coppia

I follower la riempiono di cuori nei commenti, tutti contentissimi di vedere Diana nuovamente appassionata e spensierata. Anche Nicole Mazzocato fa lo stesso: quasi tutti sono convinti si tratti del ‘moroso’ della Del Bufalo.

La conferma ancora non c’è. Ma non è la prima volta che l’ex volto di Amici, ex fidanzata di Paolo Ruffini ed Edoardo Tavassi, si fa vedere con questo ‘misterioso’ uomo. Lo scorso 23 marzo Diana alla premiere dello spettacolo del Cirque du Soleil "Kurios Cabinet of Curiosities" a Tor di Quinto a Roma era andata proprio con lui e si era lasciata placidamente immortalare in sua compagnia sul red carpet dai fotografi. Il ragazzo in questione dovrebbe chiamarsi Patrizio. Anche nelle storie della Del Bufalo compare: i due si sono appena allenati insieme. E’ solo un carissimo amico con cui c’è feeling e sintonia? Sembrerebbe qualcosa di più…

La 33enne e il ragazzo, che dovrebbe chiamarsi Patrizio, insieme al personal trainer dopo l'allenamento

Diana mantiene il riserbo, intanto è a teatro con Sette spose per sette fratelli dove interpreta Milly, a Leggo sul musical diretto da Luciano Cannito, in scena al Teatro Nazionale a Milano dal 13 fino al 30 aprile, ha detto: “Io esco da Amici 2010, come molti sanno. E già allora, nel programma di Maria De Filippi, mi dicevano che avrei dovuto fare musical. Non solo: mia mamma è una cantante lirica e adora il musical, e il suo titolo preferito è proprio Sette spose per sette fratelli. E’ venuta a decine di repliche. Comunque io di provini per musical ne ho fatti tanti, ma venivo seccata sempre al ballo. Mi sono messa a studiare, e all’ultimo giro mi volevano in tre musical, ma se non avessi scelto Sette spose avrei spezzato il cuore a mia mamma”.