''I più ricchi, i più tirchi, i più perversi'': l’attacco ai preti di Karina Cascella è pesantissimo

L’ex volto di ‘Uomini e Donne’ spiega di ritenere che buona parte del clero sia da evitare

Pensa che i bambini non dovrebbero avere a che fare con persone del genere

Karina Cascella ha sferrato un nuovo, durissimo attacco a buona parte dei preti. La 43enne, ex volto di ‘Uomini e Donne’, è convinta che i bambini non dovrebbero aver a che fare con molti di loro. Lo ha fatto sapere via Instagram dove da qualche giorno sta discutendo dell’argomento con i suoi follower dopo aver rivelato che sua figlia non ha fatto la comunione perché lei ha preferito non farle frequentare il catechismo dopo aver conosciuti i due preti con cui avrebbe dovuto avere a che fare la bambina.

Karina Cascella, 43 anni, ha sferrato un nuovo durissimo attacco ai preti e al mondo clericale

Dopo aver riportato le testimonianze negative di altre sue follower, Karina ha scritto in una Story: “Continuate a far finta di niente. Ma evitate la vostra difesa a spada tratta sui preti, perché quelli per bene sono davvero pochi”. “Purtroppo c’è una buona parte di persone tutt’altro che per bene. Sono i più ricchi. Sono i più tirchi. Sono i più perversi”, ha aggiunto.

Karina con la figlia Ginevra Angelucci, 12 anni

“Smettete di scrivermi in difesa di questi esseri ignobili. Che devono ringraziare di vivere nel paese dei balocchi dove tutto è concesso. Perché se fosse per me, chi tocca un bambino dovrebbe pagare con la vita. Punto e fine”, ha poi concluso.