La showgirl ora celebra il compleanno con gli amici al Jackie O’ senza essere 'accompagnata'

A fine marzo una foto col manager di Poste Italiane ufficializzava la ‘reunion’

Indossa un abito ricamato con paillettes di Parosh. Sorride circondata da chi le vuole bene mentre spegne le candeline. Alba Parietti condivide sul suo profilo social le foto della festa per i 64 anni a Roma. E’ felice di celebrare il suo compleanno allo scoccare della mezzanotte, ma senza di lui. Del compagno, con cui aveva ufficializzato la reunion dopo una forte crisi, non c’è traccia. La showgirl e conduttrice è tornata single appena 3 mesi dopo il ritorno di fiamma col manager Fabio Adani. Questo è quanto emerge dagli scatti e le immagini postate.

Alba Parietti è tornata single appena 3 mesi dopo il ritorno di fiamma col manager Fabio Adani: le foto della festa per i 64 anni a Roma senza di lui

Alba organizza il party nello storico Jackie O’. “Serata strepitosa come sempre da Beatrice Iannozzi e Veronica Iannozzi al mitico Jackie O’”, sottolinea. E aggiunge: “Grazie, amici miei è stata una serata meravigliosa grazie soprattutto per il calore l’amore e l’affetto e per esserci sempre”.

Al party nella Capitale non c'è traccia dell'uomo

La showgirl e conduttrice spegne le candeline felice

Accoglie gli invitati nella lunga tavolata preparata alla perfezione per l’occasione con tanti fiori e anche dei tamburelli, per scatenarsi quando partirà la musica. C’è anche l’ex Franco Oppini, con cui è stata sposata dal 1981 al 1990, padre del figlio Francesco, 43 anni. L’artista 75enne è arrivato con la sua seconda moglie, Ada Alberti, con cui è andato a nozze nel 2003. La Parietti ha uno splendido rapporto con lei. “Siamo proprio una bella famiglia”, sottolinea nelle IG Stories.

C'è pure il suo ex marito Franco Oppini

La lunga tavolata con i tanti ospiti al Jackie O'

Alba è nata il 2 luglio. Il figlio, impegnato in tv con la partita del mondiale per club della Juventus contro il Real Madrid, non può essere presente. La dedica alla mamma però arriva immancabile: “Perché questo è un giorno speciale e lo sarà per sempre … Tantissimi auguri mamma! Tuo figlio (nonché padre, nonno, amico, confidente, consulente e a volte commercialista)”.