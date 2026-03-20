Lei e il marito Matteo Giunta, genitori di Matilde, 2 anni, stavano “attenti”, ma la cicogna bis è arrivata

La nascita della seconda figlia della 37enne e del 43enne è prevista per l’inizio di aprile

Federica Pellegrini lo svela senza problemi a La Stampa. “Questa gravidanza non era prevista”, confida. La Divina, incinta di 9 mesi, svela perché questa volta ha programmato un cesareo. Lei e il marito Matteo Giunta, genitori di Matilde, 2 anni, stavano “attenti”, ma la cicogna bis è arrivata e l’hanno accolta con felicità e anche un po’ d’ansia. La nascita della seconda figlia della 37enne e del 43enne è prevista per l’inizio di aprile.

''Questa gravidanza non era prevista'': Federica Pellegrini incinta di 9 mesi svela perché ha programmato un cesareo

L’ex campionessa di nuoto stavolta non ha deciso per il parto naturale. “Abbiamo programmato il cesareo: il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno, tanto che questa gravidanza non era prevista così a stretto giro. Se per avere Matilde avevamo calcolato pure gli astri del cielo, qui al contrario cercavamo di stare attenti. Che dire? Cerco di viverla in completa incoscienza, perché se solo penso che dovrò gestire due bambine piccole…”, rivela.

Lei e il marito Matteo Giunta, genitori di Matilde, 2 anni, stavano “attenti”, ma la cicogna bis è arrivata. La nascita della seconda figlia della 37enne e del 43enne è prevista per l’inizio di aprile

Il primo parto della Pellegrini, avvenuto il 3 gennaio 2024, è stato estenuante e complicato e si è reso necessario un cesareo d’urgenza dopo due giorni di contrazioni. Al Corriere della Sera aveva raccontato: “Sono state 48 ore di follia. Adesso ci rido su. Matteo è sempre stato con me, è stato incredibile il suo supporto. Ho avuto contrazioni molto forti. Dovevano essere quelle di preparazione, però erano già molto dolorose. Questa cosa mi sembrava stranissima, perché ho una tolleranza del dolore abbastanza alta. E invece sono partite già potentissime, però erano molto distanti, abbiamo dovuto aspettare tantissimo tempo. E poi… problemi su problemi. A un certo punto si è perso il battito della bambina. E il chirurgo ci ha detto: non ha senso aspettare, andiamo in sala operatoria. Sono stati due giorni veramente ‘interessanti'".