''Ancora viva'': Bianca Balti compie 42 anni e festeggia a Milano con un party scatenato, foto

Mini abito super sexy tutto paillettes argento e reggiseno a vista per la top model

Al Nepentha Club va in scena il Bianca’s Birthday, sulla torta le parole più belle per lei

E’ raggiante. Accoglie tutti gli ospiti con indosso un mini dress tutto paillettes scollatissimo e sotto reggiseno multicolor a vista. In testa ha la coroncina da ‘Queen’: del resto è lei la regina. Bianca Balti il 19 marzo compie 42 anni e festeggia a Milano con un party scatenato. La torta che arriva, un mega dolce rettangolare con al centro tante foto che la immortalano negli anni, ha sopra una scritta che racconta tutta la sua felicità: “Still Alive”, in italiano “ancora viva”.

''Ancora viva'': Bianca Balti compie 42 anni e festeggia a Milano con un party scatenato

Ha combattuto il cancro alle ovaie, scoperto quando era al terzo stadio. Ha pensato che sarebbe morta, poi ha deciso di non darsi per vinta e grazie a una lunga operazione e alle cure affrontate ora il tumore è in remissione. Fa controlli periodici, ma è tornata a ‘esistere’ e a sognare. Bianca celebra non solo il suo compleanno, ma la vita stessa.

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Con lei al Nepentha Clubc'è il fidanzato Alessandro Cutrera

Il Bianca’s Birthday va in scena al Nepentha Club. Arrivano decine e decine di amici della modella, tra i quali ci sono Giulia Salemi, Levante, la fotografa di moda Nima Benati, l’hair stylist Danilo Spacca, la modella Giulia Gaudino, il fashion editor Ildo Damiano e moltissimi altri.

Bianca con Giulia Salemi

La sala del locale è gremita. La Balti balla, ride, scherza, si lascia fotografare. Non sta mai ferma. Accanto a lei, il fidanzato, con indosso una salopette in denim, Alessandro Cutrera, al suo fianco dall’estate 2024, l’uomo che durante la malattia non l’ha lasciata sola un istante. E che anche nell’ultimo Sanremo, a febbraio 2026, è stato lì, presente, dietro le quinte dell’Ariston.

La Balti in pista insieme a Levante e un amico, Riccardo

La modella di Lodi, madre di Matilde, 19 anni, e Mia, 11 il prossimo 14 aprile, è incantevole col suo bob undercut. I capelli le ricrescono, lei ha il taglio più sbarazzino che mai. Donna versatile, mai banale, anche con la chioma racconta la sua rinascita e spegne le candeline tra gli applausi e le urla dei suoi ospiti, le persone che le vogliono bene.