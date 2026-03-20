Esalta la danzatrice ex ballerina professionista di Amici da cui ha avuto la figlia Jasmine, 12 anni

Nella Casa a Francesca Manzini sussurra all’orecchio una frase che cattura l’attenzione dei social

E’ già sotto la lente d’ingrandimento del popolo del web. Raimondo Todaro al GF Vip parla dell’ex moglie Francesca Tocca e pure dell’attuale fidanzata. Si lascia scappare alcune parole che sussurra appena all’orecchio di Francesca Manzini, ma nulla sfugge a chi guarda la diretta del reality show. Il 39enne esalta la danzatrice 36enne, ex ballerina professionista di Amici, da cui ha avuto la figlia Jasmine, 12 anni. Ora, però, è legato a un’altra.

''Una forma d’amore'': Raimondo Todaro al GF Vip parla dell’ex moglie Francesca Tocca e dell’attuale fidanzata

“E’ una persona fantastica”, dice l’ex volto di Ballando con le Stelle di Francesca. Poi Raimondo aggiunge: “Ho la serenità di dire che ci ho provato. Sia io che lei sappiamo di avere fatto il massimo. Non ho nessun rimorso". Per la Tocca prova un sentimento: "Non so come definirla, ma una forma di amore tu ce l'avrai sempre. Comunque è la madre di mia figlia. Come fai? E’ impossibile”.

Todaro, però, alla Manzini all’orecchio dice: “La mia fidanzata deve rimanere top secret”. La regia stacca subito, la sua affermazione viene colta lo stesso. E tutti già parlano di un confronto in diretta tv tra i due.

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Del resto Francesca lo scorso gennaio, ospite a Verissimo, aveva rivelato la sua verità. “Venire qui a dire che io non ero felice non mi è piaciuto. Io avevo dei motivi: se tu manchi di rispetto e fai cose per le quali non posso più avere fiducia, è normale che io non sia felice. Ma non avrei mai pensato di lasciarlo: usare la scusa che non mi vedevi felice per mancarmi di nuovo di rispetto è stato troppo. Non sarei mai voluta arrivare a questo punto, in passato sono sempre stata elegante e ho solo detto belle parole su di lui. Potevo fare capire qualcosa e non l'ho fatto. Farlo ora mi fa male e non lo faccio per vendetta. Lo faccio perché è giusto che mi rispettino”, aveva sottolineato.

La Tocca aveva evidenziato quanto Raimondo avesse tradito la sua fiducia e precisato: “Quando è venuto qui ha detto di essere single, ma in realtà è stato fidanzato in casa con una ragazza catanese. L'ha presentata ai suoi verso aprile e ci è stato insieme per un po' di mesi. Ora non so come stiano le cose perché ci siamo allontanati volutamente. Ci parliamo solo per nostra figlia”.