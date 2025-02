''Il nome del secondogenito l'ha scelto l'ostetrica e mi ha detto: firma'': Alena Seredova rivela la strana genesi dei nomi dei figli

La 46enne lo confida a Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta

Alena Seredova parla di famiglia a Mamma Dilettante, il podcast di Diletta Leotta. Alla conduttrice la 46enne rivela la strana genesi dei nomi dei suoi tre figli, Louis Thomas, David Lee, 17 e 15 anni, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, e Vivienne Charlotte, la bimba nata dall’amore con suo secondo marito Alessandro Nasi che il 19 maggio compirà 5 anni. “Il nome del secondogenito l'ha scelto l'ostetrica e mi ha detto: firma”, svela.

“Il primo si chiama Luis Thomas. Io avrei voluto chiamarlo Thomas, Tomas in ceco, e poi Gigi, se non ricordo male, aveva tutte le sue storie sui nomi, morale: ha scelto lui - racconta Alena - David Lee, il secondo, io avevo scelto tre combinazioni con Lee, perché Lee mi piaceva un sacco, lo avevo visto scritto su qualche jeans, mi piaceva scritto, ho detto: ‘E’ un nome da artista’. Mi ricordo che che c’era David, Danny, perché avevo fatto un film con Danny DeVito, mi piaceva il nome Danny, mi sembrava molto figo, e poi Daniel, forse. Non riuscivamo a metterci d’accordo. Ha scelto l’ostetrica, ha compilato lei il foglio e ha detto: ‘Firma’. Quindi è David grazie a Maria, il nome dell’ostetrica”.

La Seredova poi, sull’ultimogenita, confessa: “Vivienne, ora lo dico, ma se magari poi lo tagliamo… A me piace tanto Pretty Woman e lei si chiama Vivienne…”. “E perché lo dobbiamo tagliare?”, le domanda la Leotta. “Perché lei era una zocco*a”, ribatte prontamente Alena. Diletta scoppia a ridere.

Alena torna anche sulla famiglia allargata: “Il concetto non mi piace poi tanto. Quello che ho detto è che non potrei essere onesta, cioè io non potrei stare a una tavolata di Natale tutti insieme, perché non sarei io. Nel mio caso non sarebbe possibile. Poi penso anche dipenda da come le persone si conoscano, si lascino, perché finisce quella famiglia. Io non ce la farei”.

“Neanche dopo tanti anni?”, la incalza la presentatrice. “Non ne sento il bisogno - replica la Seredova - Quando i ragazzi erano piccoli lo avrei trovato anche ‘confusionale’, perché secondo me se da un giorno all’altro uno dei genitori se ne va e crea un’altra famiglia… Possiamo dire che abbiamo gestito la situazione egregiamente grazie a me. Però che non ci sia un minimo di dispiacere o fastidio per i ragazzi… Certo che qualche strascico o danno sui bambini dei divorziati secondo me c’è”.

“Devo dire che adesso sono felice. Alla fine è andata a tutti e tre bene, perché anche Alessandro (il secondo marito, ndr) lo è - sottolinea la showgirl ceca - Senza il Natale insieme però. Teniamo fuori le cose in ‘comunella’. Io ho già i miei appuntamenti in previsione: uno sarà il matrimonio di uno dei mie figli presumo. Prima o poi si sposeranno, vuoi che non ci troviamo tutti insieme? Certo. Finora non è mai successo di ritrovarci tutti insieme”.