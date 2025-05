''Sto vivendo come se avessi un superpotere e tutti mi coccolano'': Alessandra Amoroso incinta parla della sua fantastica gravidanza

La cantante 38enne in tv rivela di essere quasi al settimo mese di gestazione

Avrà una bambina dal compagno 31enne Valerio Pastore, tecnico del suono: la piccola si chiamerà Penelope

Alessandra Amoroso mostra ancora una volta il suo pancione in tv. La 38enne, incinta, a Verissimo parla della sua fantastica gravidanza. “Sto vivendo come se avessi un superpotere e tutti mi coccolano”, confessa.

“Sono quasi al settimo mese, manca poco... Intanto mi godo questo momento. Sono molto felice, mi sento bene fisicamente. Sto vivendo come se avessi un superpotere e tutti mi coccolano. Tra poco inizierà il tour e ci sarà anche la piccolina nella pancia perché gli spettacoli sono stati programmati molto prima che scoprissi di essere incinta”, spiega l’ex concorrente di Amici.

Alessandra avrà una bambina dal compagno 31enne Valerio Pastore, tecnico del suono: la piccola si chiamerà Penelope. “Diventare mamma è sempre stato il mio sogno, poi sono successe alcune cose nella mia vita e sono arrivata ad adesso che ho 39 anni (li compirà il 12 agosto prossimo, ndr). Sono felice di vivere questa esperienza a questa età perché mi sento una donna molto più matura, più centrata, focalizzata”, chiarisce la salentina.

La dolce attesa l’ha cambiata: “Avevo già iniziato un grande percorso personale che mi ha dato la possibilità di accogliere la gravidanza, ma diciamo che è da un po' che lavoro sulle mie emozioni e sulla capacità di abbracciare ciò che arriva”.

Con Pastore va tutto a meraviglia: “Ho un compagno che mi sta molto vicino e quindi sto vivendo questo periodo serenamente e a modo mio. Prima non mi godevo ciò che avevo, forse, un po' per carattere o per abitudine ma, mi sono sentita spesso inopportuna, a disagio cioè quando mi succedeva qualcosa di bello dicevo ‘Ma perché a me e non agli altri?’. Invece, ora, so che tutto quello che ho raggiunto me lo sono sudata”.