Laura Pausini festeggia 51 anni con le amiche del cuore Paola Cortellesi e Giorgia a Roma, si divertono come matte al karaoke: guarda

Il compleanno è il 16 maggio. Laura Pausini aspetta il weekend per celebrarlo: festeggia 51 anni con le amiche del cuore Paola Cortellesi e Giorgia a Roma. Le tre si divertono come matte al karaoke. E’ una festa per pochi selezionati amici. Sulla torta della cantante c’è scritto: “Io non discuto, spiego perché ho ragione” . Una frase che, evidentemente la rappresenta molto.

Laura lo aveva scritto sul social. “Il mio compleanno come tutte le feste comandate per me è un giorno importante. Ogni anno cerco di festeggiarlo in un modo diverso, possibilmente divertente e con la musica. Quest’anno a casa, hamburger, pizza e karaoke, con alcuni dei miei più cari amici. Ma ci siete anche voi con i vostri auguri e il vostro immancabile affetto. Sono fortunata? Sì. Grazie a tutti. Grazie alla Vita”. Così è stato. Sul suo profilo Instagram tante foto e reel raccontano la festa.

La Pausini si diverte un mondo a cantare con l’attrice e la collega. Ci sono anche Nicolas Loretucci, Carolina, il compagno della Todrani, Emanuel Lo, Gabriele Zagni, che tagga. Immancabile la presenza del marito Paolo Carta, insieme a lei da più di 20 anni. I due sono genitori di Paola, 12 anni, si sono sposati nel 2023.

Laura e Paola si tengono per mano e ballano felici

Per Laura un mare di palloncini bianchi e rossi e tantissima gioia di avere accanto chi le vuole un bene unico e speciale. Un compleanno senza party faraonico, ma unico e indimenticabile. Look casual per tutti e risate.