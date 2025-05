''Con Giulio à accaduto un fatto, ma ora siamo in buoni rapporti'': Elisabetta Gregoraci, rare parole sull'ex Fratini, oggi fidanzato della Fiordelisi

La showgirl 45enne parla anche del figlio Nathan Falco e dell’ex Flavio Briatore

Si ritiene fortunata in amore: “Sono stata molto amata”

Elisabetta Gregoraci si apre a tutto tondo. Intervistata dal Corriere della Sera, regala anche rare parole sull’ex Fratini, oggi fidanzato con Antonella Fiordelisi, con cui è finita a inizio autunno. “Con Giulio è accaduto un fatto, ma ora siamo in buoni rapporti", svela.

La showgirl 45enne, quando le si chiede della sua storia importante ora chiusa con l’’imprenditore toscano 34enne confida: “Con Giulio è finita dopo due anni. Ho deciso io, sono successe certe cose, ma fa parte del gioco. Ora comunque siamo in buoni rapporti. C’è stato dispiacere per un fatto che è accaduto, di cui però non voglio parlare”. E la chiude qui.

Elisabetta si ritiene fortunata in amore, nonostante le relazioni finite: “Fortunata. Sono stata molto amata. Mi sono innamorata anch’io, ho vissuto. L’amore è il motore della vita. Quando svanisce ci resti male, però va così, non dura per sempre, si va avanti. Errori ne ho commessi, lo riconosco, ma ogni storia è diversa. Mi fido troppo, pure nelle amicizie, a volte le persone sono diverse da come immagini”. Lei perdona: “Sì, però dipende da quello che fai, comunque il rapporto cambia”. Non le scappatelle però: “No, sono calabrese. Se lo fai, devi farlo bene, essere proprio bravo, sennò sono cavoli”.

E’ pazza del figlio Nathan Falco, 15 anni. La Gregoraci sul percorso di crescita del figli dice: “E’ molto diverso da quello che ho avuto io. Tra i due genitori sono quella severa, quella dei no. Oggi magari gli danno fastidio, un giorno li apprezzerà. Già parte da una base fortunata, gli insegno il valore delle cose, riceve una paghetta mensile e deve saperla gestire, capire che niente è dovuto e non tutti hanno le sue possibilità”. Non è viziato: “Nooo, io detesto i figli di papà, lui è molto educato. In Kenya abbiamo casa, l’ho portato a fare un giro degli orfanotrofi, dove i bambini hanno un giocattolo in quindici, ci tengo a fargli capire che è un privilegiato”.

Sul rapporto idilliaco con Briatore, Eli spiega: “Ci vuole un grande lavoro. Non è che ti lasci ed è subito tutto perfetto. Ci siamo impegnati e abbiamo trovato un equilibrio, mettendo al primo posto nostro figlio. Molti ragazzi vengono utilizzati per scontrarsi, noi non lo abbiamo fatto. A volte discutiamo, è normale, però abbiamo fatto un ottimo lavoro”.

“Ci vogliamo molto bene. Quando è stato male e l’hanno operato ho passato dieci giorni accanto a lui in ospedale, senza mollarlo un attimo, non è scontato”, aggiunge. Lei e Flavio non torneranno insieme. Sulle cattiverie ricevute per lui precisa: “Me le dicono ancora. Se vado in un posto: ‘Ah, gliel’ha pagato Briatore il biglietto’. Come se vivessi a carico suo. Ma io lavoro, non mi sono mai fermata. La gente parla, però le chiacchiere stanno a zero. Conviene andare oltre, sennò ti ammali. Parlano della differenza d’età, dei soldi, tutte cavolate. Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi”.

Gelosa, lo ha controllato: “Di notte, mentre Flavio dormiva, ho preso il suo dito e l’ho usato per sbloccare i messaggi. Sul momento mi sono pure un po’ vergognata, dopo mi ha fatto ridere”. Ma non ha scoperto “niente”.