Alessandra Amoroso col pancione sempre più grande non si ferma: l'estate incinta è un vortice di energia, guarda

L'artista salentina non ha annullato il tour estivo, si sente in forma

Il pancione di Alessandra Amoroso cresce sempre di più: a Settembre arriverà la sua Penelope e lei si sente più in forma che mai. La 39enne non ha annullato il tour estivo, la sua energia è contagiosa.

Alessandra Amoroso è in dolce attesa di una bambina

''Ora vivo la musica in una maniera completamente diversa. Ora per la prima volta nella mia vita vivo un bellissimo rapporto d’amore. Ho mia figlia con me che sento tutti i giorni e che mi dà un senso di benessere'' ha raccontata la cantante poche settimane fa. Sui social mostra felice il pancione che cresce e sprizza gioia da tutti i pori. La maternità è stata un dono prezioso e lei si sente una privilegiata.

La cantante ha confermato il suo tour estivo

''Mettere al mondo un figlio è una scelta importante e con difficoltà, a un certo punto si vede la gravidanza non come un fatto naturale ma come un rischio nel lavoro, questo allarma e mi dispiace tanto perché bisognerebbe supportare e dare modo a queste donne di poterci essere - ha detto l'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi -. Tornare al lavoro e trovarsi declassate è frustrante. La donna, come l’uomo, si impegna nel lavoro che fa. Io sono una privilegiata. Tra poco entro nell’ottavo mese e sgambetto sul palco come una matta, ringrazio Dio di essere anche in salute".