La giornalista di La7 Alessandra Sardoni si è sposata, Enrico Mentana lo annuncia sul social: foto

La giornalista di La7 Alessandra Sardoni si è sposata, è Enrico Mentana ad annunciare il matrimonio della sua inviata di punta, caposaldo del telegiornale e delle sue ormai mitiche maratone, sul social. Pubblica due foto delle nozze e scrive: “Un altro Royal Wedding, oggi sull’Amiata”, facendo riferimento alle nozze reali che il 29 luglio 1981 unirono il principe Carlo e Lady Diana e di cui lui stesso fu cronista.

Il direttore svela pure la location dei fiori d’arancio, il monte Amiata che si trova nell'Antiappennino toscano, tra la Maremma, la Val d'Orcia e la Val di Paglia, compreso tra la provincia di Grosseto e quella di Siena. Non rivela molto altro. Le nozze si sono celebrate sabato 24 luglio: Alessandra Sardoni negli scatti appare raggiante accanto al marito.

Mistero su chi sia lo sposo, di cui non si sa nulla. “La mia giornalista preferita, auguri Alessandra”, scrive ancora Mentana nella didascalia che accompagna il secondo scatto condiviso su Instagram. La 57enne, da sempre molto gelosa della sua privacy, per la cerimonia ha scelto di indossare un abito bianco in raso, sopra uno scialle in chiffon. Capelli sciolti e trucco leggero, Alessandra ha stretto tra le mani un bouquet di rose bianche. Completo classico blu per lo sposo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/7/2021.