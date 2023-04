Alessandro Cecchi Paone litiga col fidanzato Simone Antolini all'Isola: ''Trovatene un altro!''

Solo una settimana fa, all’arrivo al reality, i due festeggiavano l’anniversario, ora la prima crisi

L’Isola dei Famosi mette a dura prova i naufraghi. A una sola settimana di distanza dall’anniversario, celebrato all’arrivo in Honduras, sulla spiaggia di Cayo Cochinos, Alessandro Cecchi Paone litiga col fidanzato Simone Antolini. Il giornalista e divulgatore scientifico 61enne sbotta e inveisce contro il 23enne. “Trovatene un altro!”, gli dice in malo modo.

Simone ha un momento di sconforto e si lamenta con Alessandro. Non si sente compreso. "Oggi ho avuto un crollo derivato dalla permanenza sull’Isola. Forse però derivato anche dal mio interiore, perché sto facendo un percorso e come tante altre cose certe volte si può scendere per poi risalire”, dice.

“Ho bisogno…quando non riesco più a capire cosa mi circonda e quando tutto diviene pesante, di avere una persona che mi comprende e che mi capisce, con cui parlare e ad oggi non ne vedo una. Io ti sto dicendo che ho bisogno di quella persona e oggi non ti sento vicino”, sottolinea ancora Antolini.

Alessandro reagisce male alle parole del compagno. Invece di rincuorarlo, lo attacca: “E allora trovatene un altro! In che senso? Se dici che io non ne sono capace ce ne vuole un altro. L’hai detto tu che non ti sto vicino e non ti capisco. Allora significa che ti serve qualcuno che lo sia. Perché io qui sono sempre lo stesso”.

Il battibecco tra i due, però, non dura molto tempo. Cecchi Paone e Antolini alla fine, dopo un po’, fanno pace. Alessandro romantico accarezza il ragazzo. La coppia poi si regala un bacio appassionato davanti alle telecamere, mostrando a tutti il sentimento provato, nonostante la grande differenza d’età.