Alessia Mancini e Flavio Montrucchio festeggiano l’anniversario in una delle più affascinanti capitali europee: ecco dove

La 47enne e il 50enne hanno detto di sì l’11 ottobre 2003, hanno due figli, Mya, 2008, e Orlando, classe 2015

I due figli, Mya, 17 anni, e Orlando, 10 sono rimasti a casa a Roma. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio festeggiano l’anniversario in una delle più affascinanti capitali europee: per celebrare 22 anni d’amore sono volati a Madrid. Sul social entrambi condividono foto e video del weekend super romantico in coppia.

I due si sono sposati l’11 ottobre 2003, nel 2008 è nata la loro primogenita, poi nel 2015 hanno avuto il loro maschietto. Sono legatissimi ai ragazzi, ma non hanno mai smesso di dedicarsi del tempo, esternando spesso, anche in tv, il loro legame indissolubile.

Nella capitale della Spagna Alessia e Flavio si concedono lunghe passeggiate in centro, assaggiano prodotti tipici, visitano musei. Non dimenticano di chiamare i loro ‘bimbi’, una ormai vicina alla maggiore età. Il tempo trascorre in fretta, tra coccole e intimità. Lei sul social commenta: “22 anos de amor, olé!!! #ilnostroanniversario #Madrid”.

In tv, ospiti a Verissimo, avevano descritto il sentimento che li lega. “Io e Flavio ci conosciamo da anni, stiamo insieme perché tra noi c'è amore e voglia di condividere la vita in coppia. Anche noi abbiamo avuto le nostre difficoltà: litighiamo, ma poi facciamo pace”, aveva svelato l’ex velina. "Tra Mya e Orlando abbiamo avuto una perdita. Per fortuna poi è arrivato Orlando che ci ha regalato la gioia che aspettavamo”, aveva aggiunto, parlando dell’aborto spontaneo avuto. Sulle nozze con lui aveva sottolineato: "Non ho avuto tentennamenti. Lo rifarei mille volte".

Montrucchio, in tv con Anna Falchi a I Fatti Vostri su Rai2, per i compleanno della moglie il 25 giugno ha sempre parole speciali. “Scegli bene le persone con cui vivi e non invecchierai mai. Buon compleanno amore mio”, le ha scritto.