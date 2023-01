Gemella Kessler, poi super sexy a Boomerissima: i tanti look di Alessia Marcuzzi nella nuova puntata dello show

La 50enne per il suo show su Rai Due diventa una vera mattatrice

Sempre più a suo agio, è brava anche nei balletti con performance che diventano virali

Alessia Marcuzzi per la terza puntata di Boomerissima sceglie il black, indossa un top in seta scollatissimo e pantaloni stretti: sotto décolleté in vernice rosse dal tacco vertiginoso. Per il suo show su Rai Due diventa una vera mattatrice insieme agli ospiti: sempre più a suo agio nel format, si lancia in balletti che in pochissimo tempo diventano virali sul web. Per lo spazio “L’Armadio Magico di Alessia”, diventa una delle gemelle Kessler insieme a Geppi Cucciari, poi è super sexy con Mietta e Francesca Manzini sulle note di "Lady Marmelade". I tanti look della Pinella fanno impazzire il pubblico a casa: su Twitter la trasmissione è lanciatissima.

Alessia Marcuzzi è una delle gemelle Kessler, poi diventa super sexy a Boomerissima: i tanti look della conduttrice in tv

La Marcuzzi è gioiosa e scanzonata, si diverte. Non ha affatto paura delle telecamere, ha i tempi giusti, maturati dopo tanti anni trascorsi in tv. E’ brava anche nei balletti, Luca Tommassini, direttore artistico della trasmissione, l’ha fatta diventare una vera performer.

Alessia indossa il cilindro e scopre le gambe per esibirsi in un mitico “DaDa Umpa”, poi indossa un abito tutto tulle e pizzo cortissimo mentre danza disinibita, aiutandosi anche col palo della lap dance, “Voulez-vous Coucher Avec Moi”.

Alessia diventa una dei Blues Brothers

La conduttrice è anche una cowgirl

La Pinella nei panni di "Pretty Woman"

Sa anche essere 'candida'

Per lo spazio "Evolution Dance" la Pinella è una dei Blues Brothers, una cowgirl scatenata in Footloose, una splendida ‘pretty woman’.

La Marcuzzi si trasforma ancora una volta

E' una poliziotta che si spoglia scatenata

Per un'altra canzone è casual

Sa come ironizzare con una salopette in denim

Alessia poi è una poliziotta che si esibisce in uno spogliarello. Mette in campo tutta la sua fantasia per lasciarsi andare e far vedere a tutti quanto sia eclettica con tantissima ironia.