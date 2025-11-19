''Dicono che ho avuto 100 figli da 100 uomini diversi'': Alessia Marcuzzi replica alle critiche che l’hanno ferita

Ufficialmente single, la conduttrice 53enne spiega cosa cerca ora in una relazione

Desidera tutelarsi, anche dai giudizi affrettati di chi le ha puntato il dito contro

Si prende la cover di Chi. Alessia Marcuzzi parla di tv, ma non solo nella lunga intervista al settimanale. La conduttrice replica alle critiche che l’hanno ferita in passato. “Dicono che ho avuto 100 figli da 100 uomini diversi, ma…”, spiega.

Ufficialmente single, parla della sua situazione sentimentale. La Pinella svela cosa cerca oggi in una relazione: “Ho una consapevolezza diversa rispetto a qualche anno fa, valuto le mie scelte su chi frequentare in base ad altri aspetti ed esigenze. Adesso ho bisogno di altro, oltre al battito del cuore. Cerco la complicità, la condivisione, la curiosità. Cerco ciò che mi fa stare bene. E, prima di uscire allo scoperto, di fare un passo, voglio essere sicura. Non mi sono mai esposta con qualcuno che non mi interessasse così tanto”.

La 53enne non chiarisce se frequenta già qualcuno o meno. “Sì, mi voglio tutelare. Anche dai giudizi. Dicono sempre che ho avuto 100 figli da 100 uomini diversi ma, in realtà, i figli sono due e i padri pure. Le mie storie importanti si contano sulle dita di una mano”, sottolinea Marcuzzi. E’ madre di Tommaso e Mia, 24 e 14 anni, avuti da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti. E’ stata sposata con Paolo Calabresi Marconi, a cui ha detto di sì nel 2014 e da cui si è separata nel 2022.

Alessia conclude: “Sono stata fortunata. Ho amato tanto, ma ci sono momenti in cui devi cercare di stare bene con te stesso. Io forse non lo ero fino in fondo e avevo bisogno di un'altra persona per completarmi. Adesso sto bene, mi sento libera ed è strano per me dirlo perché comunque devo stare attenta a tutto, anche quando esco a mangiare con gli amici".