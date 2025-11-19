Maria Elena Boschi ha già dimenticato Berruti: le foto con Roberto Vaccarella a Capalbio

L’ex ministra 44enne e l’avvocato hanno trascorso un weekend insieme e non si nascondono più

Ha già voltato pagina. Erano giorni che i gossip su lei e il ‘cognato’ di Giovanni Malagò, fratello di Elena, compagna dell’ex presidente del Coni, erano assordanti. Ora Chi sembrerebbe confermare tutto. Maria Elena Boschi ha già dimenticato Berruti, con cui ha avuto una relazione durata cinque anni: il settimanale mette in copertina le foto della 44enne con Roberto Vaccarella. I due hanno trascorso un weekend a Capalbio, nella casa che il legale possiede.

Negli scatti l’ex ministra e Vaccarella, ex del volto di SkyTg24 Lavinia Spingardi, pedalano in strada a cavallo di due biciclette. Secondo quando scrive il giornale, utilizzano la due ruote per raggiungere la villa di alcuni amici. Pur rendendosi conto dei fotografi, i due continuano a procedere coi mezzi. Al ritorno, però, per non rischiare un nuovo pedinamento, caricano le biciclette sull’auto degli amici e si fanno riaccompagnare.

I paparazzi non risparmiano neppure Berruti. Giulio, 41 anni, è stato pizzicato a cena a Roma con un’amica avvocato di nome Delfina. Sorrisi complici e nessun timore di essere immortalati per le vie della Capitale, dopo aver gustato le pietanze di Shinto. Pure l’attore e odontoiatra, specializzato anche in medicina estetica, va avanti senza rimorsi. La storia con la Boschi è finita e guarda avanti.