La ‘zia’ le sta accanto: al party casalingo anche Alberto Matano e Pino Strabioli

Sul social arrivano le immagini della serata serena in cui si scacciano i brutti pensieri

“Pensavo di morire, ora torno a vivere”, ha detto in tv, a Verissimo. Enrica Bonaccorti combatte il tumore al pancreas col sorriso: festeggia 76 anni con Mara Venier e altri cari amici a Roma. Il party è casalingo, la conduttrice, attrice e scrittrice indossa la parrucca e si diverte insieme alla ‘zia’ che l’abbraccia con tanto calore.

Enrica Bonaccorti festeggia 76 anni con Mara Venier e gli altri amici: combatte il tumore al pancreas col sorriso

Nel salone di casa ci sono anche Alberto Matano, Pino Strabioli e non solo. Con tanta intimità e affetto tutti coccolano la Bonaccorti, facendole sentire la loro vicinanza in un momento non facile della sua vita.

La ‘zia’ le sta accanto: al party casalingo anche Alberto Matano

Tra gli invitati Pino Strabioli

Enrica ha rivelato di essere malata a fine settembre scorso. L’essere uscita allo scoperto con l’infelice diagnosi ricevuta, le ha dato la scossa necessaria. Si era ‘cancellata’, parole sue. Adesso ha voglia di ‘rinascere’ e affrontare tutto con forza e coraggio.

Enrica accanto a Strabioli felice

“Va molto meglio di quanto pensassi. Ho fatto chemioterapia e radioterapia, per 2 mesi e mezzo non devo fare più nulla. Poi dovrò sottopormi ad una Tac. Avrei voluto fare altro in questo periodo ma non si può. Il tumore non si è ridotto con la chemio ma non si è spostato e non ha prodotto metastasi. Al momento non è operabile, deve staccarsi dal pancreas. Ho avuto qualche giorno di nausea, ma a parte questo tutto bene. Non ho dolori e sono stupita, perché ho sentito racconti ben diversi", ha detto davanti la telecamera. Il compleanno è di quelli fondamentali: accanto alle persone a cui vuole bene si riprende attimi di gioia importantissimi.