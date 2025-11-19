''Ferita aperta, vado in terapia'': Aida Yespica in lacrime in tv rivela chi l’ha abusata da piccola, parla del sogno di maternità a 43 anni

La showgirl intervistata da ‘Le Iene’ ha raccontato di essere stata abusata dallo zio da bambina

Quella ferita è ancora aperta, ha avuto conseguenze gravi per tutta la sua vita

Per avere intimità ha sempre avuto bisogno dell’alcol, tranne che col padre di suo figlio

Oggi va in terapia e sogna di avere una figlia femmina: le lacrime le scendono copiose sul viso

Aida Yespica è scoppiata a piangere durante un’intervista a “Le Iene”.

Nella puntata del 18 novembre è andato in onda nel programma di Italia1 un servizio dedicato alla showgirl di origini venezuelane, che ha raccontato di come nel 2017 le sia riaffiorato nella mente l’abuso subito da piccola da suo zio.

Aida Yespica, 43 anni, ha rivelato che ad abusarla da piccola, quando aveva solo 7 anni, fu suo zio

Ha spiegato che le piacerebbe avere una bambina. Oggi, a 43 anni, ce la sta mettendo tutta per guarire quelle ferite che ci sono ancora. Ha confessato che a parte quando ha avuto la relazione col padre di suo figlio Aron – che oggi ha 17 anni, nato dall’amore con il calciatore Matteo Ferrari nel 2008 - per avere intimità con gli uomini ha sempre avuto bisogno dell’alcol.

“La mia infanzia me la ricordo a malapena. Ma quello che avevo rimosso è tornato. Sono stata abusata da piccola, avevo 7 anni. Ho rimosso quel brutto momento e poi nel 2017 è uscito. Un’amica mi aveva raccontato che ha avuto un abuso da suo padre. E in quel momento mi sono fermata e mi sono messa a piangere”, ha raccontato.

Per la showgirl è stato un momento molto emozionante: parlare di quel fatto le crea dolore ancora oggi

Da chi? “Da mio zio”. Non vuole più ricordare. Non l’ha mai detto a suo papà: “Se l’avessi detto a mio padre, sicuramente l’avrebbe ammazzato. Mio padre è andato via e non l’ha mai saputo. Mia madre mi ha abbandonato quando avevo 2 anni”.

Le conseguenze ci sono state e sono state pesanti: “Tutto è cambiato perché per poter avere un’intimità era alcol, sempre… A parte il padre di mio figlio, soltanto quello è stato il momento in cui mi sono lasciata andare veramente senza l’alcol”.

Oggi Aida va in terapia per cercare di superare il trauma

I rapporti con gli uomini non hanno potuto essere sereni: “Ci sto ancora lavorando, è una ferita ancora aperta. Purtroppo per uno pagano tutti. Mi dispiace per quelli a cui ha fatto male, non se lo meritavano, erano troppo buoni”.

Vorrebbe una bambina, creare una famiglia con una figlia femmina

Le è stato chiesto adesso come stia: “Ce la sto mettendo tutta. Voglio mettercela tutta. Voglio una famiglia, voglio creare una famiglia, perché vorrei una bambina”.

A questo punto è scoppiata a piangere. L’intervista è stata momentaneamente interrotta.

“Sto facendo terapia perché purtroppo è difficile conviverci così, però passo dopo passo… mi domando fino a quando…”, ha concluso.