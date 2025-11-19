''Non credevo che parlasse di me'': Rosolino rompe il silenzio sulle parole di Magnini a Ballando sulla sua 'battaglia'

L’ex nuotatore, 47 anni, è stato ospite di BellaMa’ martedì 18 novembre

Qui gli è stato mostrato il filmato con le parole di Filippo a Ballando con le Stelle

Il 25 ottobre scorso l’amico aveva parlato commosso di una sua “battaglia”

Massimiliano non immaginava che Magnini stesse parlando di lui: ecco perché

Massimiliano Rosolino ha commentato per la prima volta le parole pronunciate su di lui dall’amico Filippo Magnini a “Ballando con le Stelle”.

Ha fatto sapere che quando Filippo ha iniziato a parlare, non pensava che stesse parlando proprio di lui.

Nella puntata dello scorso 25 ottobre infatti Magnini si è commosso al termine di una esibizione con Alessandra Tripoli. Quando gli è stato chiesto perché si fosse emozionato, aveva risposto: “Ho pensato a un mio amico, che è lì nella sala delle stelle, che è Massi. Perché io lo vedo sempre sorridente […] ma ognuno di noi combatte delle battaglie che non sappiamo. E lui non sa magari che io gli voglio esser vicino e quindi non vedo l’ora di tornare ad abbracciarlo”.

Ospite di Pierluigi Diaco a BellaMa’ martedì 18 novembre, a Rosolino è stato mostrato nuovamente quel filmato.

Ha commentato: “Con Filippo ho passato degli anni, da adulto, post vittoria olimpica, tra i più belli. Era divertente dare il massimo con una persona del genere. La cosa più bella è vedere che dopo tanti anni siamo rimasti legati e rispettosi l’uno dell’altro”.

Rosolino, 47 anni, ha fatto sapere che alcune cose "vanno un po' metabolizzate"

Quindi su quanto detto sulla sua “battaglia” ha affermato: “Quando ha iniziato a parlare, non credevo che parlasse di me perché non abbiamo mai affrontato alcune tematiche. Come ho detto prima nella gioia o nel dolore, alcune cose me le tengo, o a volte vale la pena tenerle per noi, perché vanno un po’ metabolizzate”.

“Quando parli di emozioni, le emozioni che lui ha toccato riguardano vent’anni, e sicuramente non saranno solo venti, ma trenta, quaranta”, ha proseguito Rosolino, che è legato da molti anni alla ballerina Natalia Titova, conosciuta proprio quando era concorrente del talent di Rai1 e da cui ha avuto due bellissime bambine.

Diaco ha delicatamente evitato di approfondire il tema, cambiando argomento.