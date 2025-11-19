''Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare'': Genny Urtis è ancora sotto cura a causa dell’ex, lo svela in tv

L’uomo a cui a cui era legata era un “manipolatore e truffatore”, non ha problemi a raccontarlo

Genny Urtis, all’anagrafe Giacomo, torna a Belve. In tv svela di essere ancora sotto cura a causa dell’ex, con cui è finita male. “Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare”, confida a Francesca Fagnani.

L’uomo a cui era legata era un “manipolatore e truffatore”, così dice. “Sono ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare”, ammette sconfitta. La giornalista le domanda se per assecondarlo abbia mai fatto qualcosa. “Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l’ho fatto per lui”, replica il medico estetico dei vip.

“Mi faceva sognare la vita che non avevo ancora avuto, credere di essere una moglie: avevamo anche scelto le madri dei nostri figli…”, confida ancora Genny. Il progetto di vita, però, è crollato miseramente.

Urtis non le manda a dire ad alcuno. Parlando delle sue clienti, dice: “Francesca Cipriani non vuole mai pagare perché ha il braccino corto”. Poi parla del litigio con Diletta Leotta. E’ stato causato dal fratello della conduttrice siciliana 34enne, Mirko Manola, classe 1979. “Lavorava da me e poi non si è comportato benissimo”, chiarisce.

“Si sente un personaggio pasoliniano dei nostri tempi?”, la incalza Fagnani. “Sì, mi sento pasoliniana perché professo la libertà di scegliere… Ma che vuol dire? Pasolini che faceva? Era un po’ così, perverso”, dice Genny. La giornalista la blocca: “Non mi sembra il contesto per parlare di Pasolini”. Urtis sospira e ribatte: “Leggerò. Sa, leggo tutto il giorno social…”. Poi rivendica la sua identità: “Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro”.