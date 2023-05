La 50enne va dall’amica quasi 60enne a “E’ sempre mezzogiorno”: c’è tanto feeling

Le due svelano pure come si sono conosciute tantissimi anni fa

Alessia Marcuzzi corre in soccorso di Antonella Clerici, ancora debilitata dall’influenza che l’ha compita e costretta anche a saltare una puntata del suo cooking show su Rai Uno, e si regala un’ospitata dall’amica. Tra le due il feeling è massimo, tra battute ‘zozze’, con tanto di doppi sensi, e risate a crepapelle. La 50enne e la quasi 60enne (spegnerà le candeline il 6 dicembre prossimo) svelano anche come si sono conosciute tantissimi anni fa.

Battute 'zozze' e risate a crepapelle: l'ospitata di Alessia Marcuzzi nello show di Antonella Clerici diventa virale

Alessia abbraccia Antonella entrando in studio. “E’ tutto l’anno che ti aspetto”, esclama la Clerici. “Io ho conosciuto Alessia, che ha 10 anni meno di me, tanti anni fa: eravamo alla festa della Polizia a Roma, tu avevi 19 anni e i riccioloni”. “Li ho ancora, solo che ora uso la piastra”, commenta la Pinella. “E’ sempre stata magra, ma formosa”, continua la conduttrice. “Questa cosa ci accomuna…”, sottolinea la collega, riferendosi al décolleté esplosivo. Antonella ribatte: “Sì, ci accomuna la formosità, non la magrezza”.

“A questa festa dovevamo darci il cambio, io ero più grande e avevo un po’ più di esperienza. A un certo punto ho detto: ‘Scusate, ma c’è questa bella ragazza… Fate condurre a lei!’. Io dopo un po’, cinque, sei ore, ero stanca. E lei si è rivelata molto brava”, prosegue la Clerici. “Sì, è vero, perché tu sei veramente un’amica delle donne. Questa cosa la ricordo e ti ringrazierò sempre”. “Beh, non esageriamo, non sono amica con tutte. Nel senso che io sono amica delle donne e non faccio lotte. Ma è pur vero che con alcune si è più amiche e con altre meno”, puntualizza Antonella.

La Marcuzzi partecipa attivamente nel programma, assiste mentre gli chef cucinano, interviene. I siparietti si sprecano, come pure le battute, con tanto di sorrisi. Il web impazzisce, su Twitter le due conquistano. I social esplodono quando Alessia dice, senza pensarci su troppo: “Da piccola, in Messico, ho mangiato le pale…”. “Le palle di cosa?”, chiede preoccupata Antonella. “Le pale di cactus”, risponde la Marcuzzi. La Clerici, incontenibile controbatte: “No, perché se cambi cactus può venir fuori un delirio…!”. E il pubblico, davanti a tanta scherzosa irriverenza va in brodo di giuggiole.