''Volevamo una  femminuccia'': Alex Belli parla del bebè in arrivo e svela anche la lista dei possibili nomi

Finalmente corona il sogno di diventare padre dopo 5 anni di ‘lavori in corso’

Alex Belli lo ribadisce anche in tv. A La Volta Buona confessa: “Volevamo una femminuccia”. Invece arriverà un maschietto. Delia Duran è al quinto mese di gravidanza. L’attore e fotografo 42enne parla del bebè in arrivo e svela anche la lista dei possibili nomi da dare al nascituro.

“Noi volevamo una femminuccia ma giustamente i cromosomi maschili hanno avuto la meglio!”, ironizza Alex, che non si fa problemi a dire che avrebbe preferito una cicogna tutta rosa. Confida le emozioni al gender reveal, organizzato a sua insaputa dalla moglie. Delia e lui non conoscevano il genere del bimbo che la venezuelana porta in grembo. “E’ stato davvero emozionante anche perché non avevamo ancora letto il certificato… Un po’ me l’aspettavo ma è stata comunque una giornata fantastica”, spiega. Solo una loro amica sapeva che sarebbe arrivato un maschio: la torta, celeste dentro, era stata lei a dire come colorarla.

Belli poi sui nomi da dare al bimbo rivela: “Abbiamo pensato a Roberto come mio padre, Michelangelo, Eros, abbiamo tutti i nomi degli angeli possibili e immaginabili”. Ma non c’è ancora nulla di certo. Ma la gioia è incontenibile: diventerà genitore dopo ben 5 anni di 'lavori in corso'.