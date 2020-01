Alex Belli: 'Il mio matrimonio finito perché non sono arrivati figli. Ora voglio diventare papà'

Alex Belli vuole diventare papà. L’attore 37enne a Chi confessa il grande desiderio di paternità e svela pure: “Il mio matrimonio con Katarina Raniakova è finito perché non sono arrivati figli”.

“Siamo pronti per un figlio”, sottolinea Alex Belli al settimanale. Insieme a Delia Duran da poco più di un anno, vuole una famiglia. “E’ il momento giusto. Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori”, spiega.

Alex Belli nel 2020 vuole diventare papà. E’ sicuro del rapporto con Delia Duran: “Oltre all’amore abbiamo un progetto di vita importante, vogliamo costruire una famiglia e ci stiamo lavorando perché accada nel 2020. Con Delia ho trovato il mio equilibrio: è la seconda storia importante della mia vita, dopo quella con la mia ex moglie.

"Non l’ho mai raccontato fino a ora, ma il fatto di non essere riusciti a diventare genitori è stata la causa del fallimento del nostro matrimonio - aggiunge Belli parlando dell'addio con Katarina - ci abbiamo provato e non ha funzionato, i traumi non sono stati indifferenti e gli strascichi dolorosi”.

Alex e la modella 31enne non vedono il matrimonio come una priorità, convivono e stanno bene e ora pensano a un bebè. Dopo Temptation Island Vip si sono scoperti ancora più innamorati e forti e adesso pensano alla cicogna.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/1/2020.