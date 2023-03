''Dolori insopportabili e 10 ore di intervento'': Alex Nuccetelli si è operato per avere capelli più folti

Il pr e campione di bodybuilding, tra i migliori amici di Totti, lo rivela sul social

Alex Nuccetelli si è operato per avere i capelli più folti. Il pr romano, campione di bodybuilding, tra i migliori amici di Francesco Totti, lo rivela sul social. “Dolori insopportabili e 10 ore di intervento”, spiega ai follower nelle sue IG Stories. Ha sofferto, ma sprona tutti a non mollare e alla fine sfoggia anche un gran sorriso.

Il 45enne, ex marito di Antonella Mosetti, da cui ha avuto la figlia Asia Nuccetelli, 26 anni, si fa vedere con vistosi cerotti sulla testa mentre è in auto. “Ragazzi, faccio una premessa - dice - non avevo bisogno di fare questa cosa ai capelli. L’ho fatta. Ma dico: io sono un tipo abbastanza coraggioso… Dieci ore… Mi sono distrutto il cervello… Non lo so come fa la gente a sopportare questi dolori! Detto questo, daje tutta. Non molliamo un caz*o”.

Alex non svela da chi ha effettuato l’operazione a Roma, dove vive. L’organizzatore di eventi si dovrebbe essere sottoposto a un trapianto di capelli con tecnica FUE (Follicular Unit Extraction). Questo tipo di intervento consiste nel prelevare le unità follicolari da una zona maggiormente folta per poi reimpiantarle dove i capelli sono radi o mancano. Si svolge in anestesia locale. Da quel che assicurano i medici dovrebbe essere indolore, ma così non è stato per Nuccetelli, che si lamenta fortemente.

Alex, fidanzato con una studentessa di Giurisprudenza di 25 anni, conosciuta nel locali che frequenta per lavoro, negli ultimi tempi è tornato sotto i riflettori grazie alle numerose dichiarazioni inerenti alla separazione tra Totti e Ilary Blasi.

A Novella 2000, recentemente, sull’ex calciatore 46enne e la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, 34 anni, Alex ha detto: “La casa dove vive con Noemi è bellissima ma non so quanto rimarranno, Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur. Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti. Tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”. “Stanno così bene insieme che sarebbero felici ovunque. Qualche sera fa sono andato a cena a casa loro. Sono arrivato che era già tutto pronto, ma credo che Noemi si dia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta ma non credo dorma lì”, ha aggiunto.