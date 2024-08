''Abbiamo vissuto tante cose in fretta'': Alice Campello parla di 'depressioni' sue e di Alvaro Morata commentando il loro divorzio

La 29enne fa chiarezza dopo gli ultimi gossip usciti su un presunto flirt con Iannone: “Non l’ho mai visto”

L’imprenditrice e influencer: “Questa è l'ultima volta che risponderò a tutte le cose che vi state inventando”

Alice Campello torna, dice per l’ultima volta, a commentare il divorzio. In un commento sul social parla di ‘depressioni’ sue e di Alvaro Morata. “Abbiamo vissuto tante cose in fretta”, sottolinea la 29enne, che dal calciatore spagnolo, ora al Milan, ha avuto quattro figli, i gemelli Leonardo e Alessandro nel 2018, nel 2020 Edoardo e poi, nel 2023, la piccola Bella. I due si erano sposati a giugno 2017.

Sui media erano apparsi gossip su un suo presunto flirt con Andrea Iannone. Lei smentisce: “Non l’ho mai visto in vita mia!”. Poi l’imprenditrice e influencer chiarisce: “Questa è l'ultima volta che risponderò a tutte le cose che vi state inventando. Ci sono tante cose belle da fare in estate invece di pensare ai motivi di separazione di due persone che neanche conoscete. Dai…”.

“All'inizio volevo controllare questa situazione perché soffrivo tutte queste bugie, ma poi ho capito che ognuno penserà sempre ciò che vuole e che tutti si faranno sempre le fantasie che vogliono, non posso controllarlo. Io so che persona sono e so che persona è Alvaro, lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e metterei il mio corpo sul fuoco sul fatto che neanche lui mi ha mai mancato di rispetto. Di fatto non esistono foto, video, messaggi, nulla perché non c'è mai stato nulla nonostante tutto il mondo stia cercando qualcosa che non esiste - prosegue la Campello - I motivi sono nostri e rimarranno nostri”.

“Le vacanze, le foto, l’amore è vero… Ma ciò non toglie che, essendo molto giovani e avendo vissuto tante cose in fretta (matrimonio, 4 gravidanze, 4 bambini, 11 traslochi tra una casa e l'altra, depressioni mie dopo ogni parto, depressioni sue per alcuni momenti del calcio e tante altre cose della vita), il tutto possa portare ad avere dei confronti che a lungo andare non sono stati positivi… tutto qui”, sottolinea.

Alice chiude dedicando un pensiero a Alvaro: “Potrei mettere una foto anche ora dicendo che lo adoro perché è la verità ma ciò non toglie che ci sia un'altra parte che ovviamente non si vede che ci ha fatto arrivare a ciò. Non c'è altro”.